США
1.041 апреля23:35МСК
USD55.96-0.42
EUR59.81-0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Поэт в России больше, чем поэт". На смерть Евгения Евтушенко

Сюжет:
Умер Евгений Евтушенко (22)
21:3301.04.2017
(обновлено: 22:07 01.04.2017)
102958436
Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Анна Кочарова. В США на 85-ом году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Накануне его госпитализировали и вот, 1 апреля вечером по московскому времени, стало известно, что он ушел из жизни.

Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Кобзон считает уход из жизни Евтушенко потерей для мировой литературы
"Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — сообщила его вдова Мария Новикова.

В этом году Евгений Александрович собирался отмечать юбилей — 18 июля ему должно было исполниться 85 лет. И еще совсем недавно в начале марта Евтушенко обсуждал грядущие празднования. На конец мая уже был запланирован, в том числе, вечер его поэзии в Москве, в концертном зале им. Чайковского. Это место не было случайным: ведь именно здесь, рядом с концертным залом, около памятника Маяковскому в 1960-е проходили поэтические чтения, собиравшие толпы людей.

Это время вошло в историю под названием "Оттепель" — период свободы и ренессанса. И Евгений Евтушенко, безусловно, был одним из главных людей того поколения.

Он был одним из последних, если не последним, кто связывал нас с кумирами тех лет. Недаром, когда в 2015 году мы с упоением смотрели сериал "Таинственная страсть" о поэтах-шестидесятниках, апеллировали именно к нему. Журналисты дозванивались поэту в Америку, где он жил, начиная с 1991 года, и все спрашивали: а так ли все было на самом деле?

Поэт Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Голос "оттепели" Евгений Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Директор Литературного музея: со смертью Евтушенко закончилась целая эпоха
Невероятно энергичный, талантливый, зачастую импульсивный, Евтушенко обладал, как теперь принято говорить, харизмой. Удивительно притягательный, свою внешнюю и внутреннюю красоту он сохранил до преклонных лет. И даже, когда смотришь его поздние фотографии или видео интервью, не можешь оторваться от его взгляда — светлого и очень искреннего. И улыбка — это то, что тоже всегда его отличало.

Как истинный шестидесятник он, конечно, был модником и франтом. Яркие пиджаки и кепки, перстни на пальцах…Так носить эти странные, экстравагантные вещи нужно даже не уметь, для этого нужен был какой-то прирожденный шик. И у него он был — до самых последних дней.

"Поэт в России больше, чем поэт" ¬- эту фразу мы сегодня часто цитируем, даже не задумываясь, кому она принадлежит. В этих словах Евтушенко, кажется, выразил не только чувства своего поколения, но и определил во многом отношение к поэзии и фигуре поэта последующих поколений. И если даже, мы сегодня не читаем стихов, то точно знаем:

Поэт в России — больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет.

© РИА Новости. Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко

Он писал удивительно просто и емко — его поэзия легко ложится на слух и легко запоминается. Но в этой краткости никогда не было недосказанности, будь то лирика или отклик на происходящее вокруг.

Танки идут по Праге
В затканой крови рассвета.
Танки идут по правде,
Которая не газета.

Евгений Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Евгений Евтушенко: больше, чем поэт
Евтушенко не был гоним: его много публиковали, и не только, к примеру, в либеральной "Юности" или "Новом мире", но и в газете "Правда". Он ездил на Кубу и лично общался с Фиделем Кастро — власть то ли доверяла ему, то ли выбрала поэта в качестве своего посланника, пытаясь показать миру человеческое лицо. Он был одновременно и гоним, и обласкан.

Его поэтическое наследие огромно — поэмы "Бабий Яр" (1961), "Бартская ГЭС" (1965), замечательная лирика, изданная множеством сборников. Но ведь Евтушенко был не только поэтом, он еще и прекрасно знал литературу, преподавал, работал как составитель поэтических изданий. Это редкое качество для творческого человека — ценить не только себя, но и коллег по цеху.

И как это часто бывает с яркими и талантливыми людьми, его личность окутана массой слухов и сплетен, которые, впрочем, никем никогда не подтверждались. А главное — совершенно ясно, что сегодня они никого не должны интересовать.

Замечательная поэзия, в которой отразились трагические события, бурные перипетии, чаяния и надежды поколений — все то, чем жила страна во второй половине ХХ века.

Со мною вот что происходит:
Ко мне мой старый друг не ходит,
А ходят в мелкой суете
Разнообразные не те.
И он не с теми ходит где-то
И тоже понимает это,
И наш раздор необъясним,
И оба мучимся мы с ним.

© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Творческий вечер Евгения Евтушенко
Комментировать
+
Культура
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
79172042617
Уходят люди, их не возвратить,
Их тайные миры не возродить!
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратности кричать!
Е. Евтушенко
Царствие небесное Великому Поэту современности!
22:04
01.04.2017
ОтветитьНе отвечать
klokovpm
Вечная Память!
22:36
01.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена