Горбачев заявил, что стихи Евтушенко откликались в душах миллионов людей

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Единственный президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Евгения Евтушенко и подчеркнул, что тот был поэтом, чьи стихи откликались в душах миллионов людей.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

"Очень жаль, что ушел от нас Евгений Евтушенко. Он был поэтом, чьи стихи откликались в душах миллионов людей. До конца своих дней он оставался живым, ярким, неравнодушным человеком, гражданином", — заявил Горбачев журналистам в субботу.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким поэта.

"Незабываема его роль в общественном подъеме 60-ых годов. Он и его друзья искренне и страстно поддержали перестройку, поворот к демократии в жизни страны. Встречаясь с ним в разные годы и в разных обстоятельствах, я видел перед собой человека, болеющего за судьбы страны и мира, верящего в добро, ищущего справедливости. Уверен, что стихи замечательного поэта будут жить долго, что память о нем и благодарность ему сохранится в сердцах людей", — добавил экс-президент СССР.