Путин выразил соболезнования вдове, родным и близким поэта Евтушенко

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования вдове, родным и близким поэта Евгения Евтушенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Евтушенко был великим поэтом, его наследие является составной частью российской культуры", — сказал Песков.

Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.