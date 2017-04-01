Косачев: Евтушенко своим талантом в чем-то определил развитие страны

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Евгений Евтушенко своим талантом, своим гражданским мужеством в чем-то определил развитие страны на десятилетия вперед, заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда, экс-руководитель Россотрудничества Константин Косачев.

Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Это человек, который вместе с другими "шестидесятниками" предвосхитил время и как своим талантом, так и своим гражданским мужеством в чем-то определил развитие страны на десятилетия вперед", — сказал Косачев.

По словам сенатора, если роль личности в истории действительно существует, "то сегодня имя ей – Евтушенко".

"Скорбим, самые искренние соболезнования родным и близким, да и всем нам, поколениям, выросшим на его стихах и поступках", — добавил Косачев.