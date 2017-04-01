В США скончался поэт Евгений Евтушенко

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85 году жизни в США, сообщила его вдова Мария Новикова.
"Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — сказала Новикова.
Она не стала отвечать на вопрос о дате и времени похорон. "Извините, никаких комментариев никому", — заявила вдова.
Генеральное консульство России в Хьюстоне поможет в выполнении последней воли поэта, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в США.
Свои соболезнования родным и близким Евтушенко выразили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
По словам директора Государственного литературного музея Дмитрия Бака, Евтушенко был и остается человеком того времени, когда литература и поэзия оказывали огромное влияние на людей, его уход из жизни ознаменовал конец целой эпохи.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.