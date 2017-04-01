В Киеве назвали условия для участия России в "Евровидении"

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко еще раз заявил, что считает единственным шансом для РФ принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве направить конкурсанта, "который не нарушал украинское законодательство".

Ранее Генеральный директор служба Европейского вещательного союза ЕВU Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick, что если решение об участии России в "Евровидении" не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут быть применены санкции: в частности, она может быть временно отстранена от участия в конкурсе. Позднее пресс-служба EBU опровергла информацию СМИ о том, что организаторы конкурса рассматривают возможность применить в отношении Украины санкции.

"Кое-кто в Европейском вещательном союзе начал говорить даже о каких-то санкциях потом после "Евровидения" (для Украины), мол, мы не обеспечили присутствие российского участника. Я могу еще раз повторить, что Россия может принять участие в Евровидении-2017 в Киеве, но если будет такой участник, который не нарушал украинское законодательство", — сказал Кириленко в эфире "Украинского радио".

Кириленко отметил, что если Россия приедет с другим участником на конкурс, то ему будет обеспечена безопасность, нормальный прием и пребывание.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения".

В EBU в этой связи пояснили, что предложение выступления по спутниковой связи является "запасным вариантом".