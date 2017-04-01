В Киеве заявили, что недопуск Самойловой не приведет к бойкоту Евровидения

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко уверен, что решение Киева отказать во въезде в страну российской участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой не повлияет на намерения других участников выступить в конкурсе.

"Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все необходимое в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны", — заявил вице-премьер в эфире "Украинского радио".

Накануне глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре официально уведомила Украину, что несколько стран могут отказаться от участия в "Евровидении" из-за решения Службы безопасности Украины. После этого глава МИД Павел Климкин заявил, что Киев "не пойдет на уступки" Самойловой и не пустит певицу в страну.

СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину на три года из-за выступления в Крыму. Певица должна была выступить на конкурсе от России с песней Flame Is Burning.