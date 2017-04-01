В Вашингтоне показали киноверсию "Анны Карениной" театра Вахтангова

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Американский продюсер Эдвард Аронофф и его проект Stage of Russia в пятницу представили в Российском культурном центре в Вашингтоне хореографический фильм-спектакль "Анна Каренина" в постановке хореографа Анжелики Холиной из театра Вахтангова.

Как рассказал РИА Новости сам Аронофф, подобный показ проходит в Российском культурном центре впервые, однако идее самого проекта Stage of Russia не один год. Задумывался он как "возможность принести домой (в США) частичку России. Приблизительно два года назад я начал с идеи привезти сюда живой российский театр".

Как рассказал продюсер, фильмы-показы российских театральных постановок проходят в американских кинотеатрах "от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, в Чикаго, в Сан-Диего, в Сиэтле, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Майами, в Питтсбурге и Кливленде — на всей территории США".

Кроме "Анны Карениной" интерактивным способом американский зритель смог ознакомиться с такими спектаклями, как "Евгений Онегин" (театра Вахтангова), "Вишневый Сад" (МХТ им. А. П. Чехова), "Черный монах" (МТЮЗ) и другими. В сентябре будет представлена постановка "Чайка" от театра "Сатирикон" и "Дядя Ваня" от театра им. Вахтангова.

Помимо США показы планируется организовывать в Китае, Австралии, Латинской Америке, Шотландии, Ирландии. Основная аудитория – российская диаспора. По наблюдению Ароноффа – это порядка 75% от всех зрителей. Но другая часть аудитории тоже активно разрастается и залы почти всегда полностью распроданы, отмечает он.

Проект Ароноффа планирует расширять свои границы – в будущем сезоне зарубежному зрителю будут представлены спектакли не только московских театров, но и театра им. Ленсовета в Санкт-Петербурге. Кроме того, по признанию Ароноффа, он намеревается сотрудничать с Российской национальной театральной премией и фестивалем "Золотая Маска", чтобы представить на суд театралов США выдающиеся российские постановки, которые принимают участие в этой премии.

Интерес вашингтонцев к мероприятию в Российском культурном центре в пятницу был очень высок, констатирует корреспондент РИА Новости.

Нашумевшую постановку театра Вахтангова встречали бурными аплодисментами, словно перед зрителями был не телеэкран, а самая что ни на есть настоящая сцена. Как рассказал Аронофф, нередко зрители говорят, что такое хореографическое прочтение "Анны Карениной" Льва Толстого "лучшее, что с ними происходило".