В США госпитализировали Евгения Евтушенко

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние оценивается как нормальное, сообщил РИА Новости помощник поэта.

"Евгений Александрович госпитализирован сегодня. Сейчас находится в больнице, состояние пока нормальное", — сказал собеседник агентства.

По словам жены поэта, Евтушенко находится в тяжелом состоянии. "Врачи проводят исследования, пытаются понять, что происходит и что делать", — рассказала она РИА Новости.

Евгению Евтушенко 18 июля исполнится 85 лет. Советский и русский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.