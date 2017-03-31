Оперу "Евгений Онегин" смогут одновременно услышать в 71 стране

НЬЮ-ЙОРК, 31 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Опера "Евгений Онегин" с Анной Нетребко, Еленой Максимовой и Алексеем Долговым в главных ролях 22 апреля прозвучит в 71 стране мира, прямая трансляция со сцены Метрополитен-оперы будет идти в двух тысячах кинозалов, в том числе более чем в 30 городах России, сообщили в пресс-службе Метрополитен-оперы.

Открытие сезона оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" в Метрополитен-опере состоялось 30 марта. На знаменитую нью-йоркскую сцену вернулась постановка Деборы Уорнер, которую она создала для Мет-оперы в 2013 году совместно с Английской национальной оперой. Как и четыре года назад, партию Татьяны исполняет звезда мировой оперы сопрано Анна Нетребко, Онегина — польский баритон Мариуш Квечень. В этой роли также появится шведский певец Петер Маттеи, исполнивший партию четыре года назад.

Партию Ленского исполняет тенор Большого театра Алексей Долгов, который участвует в постановках Мет-оперы с 2011 года. Партию Ольги — Елена Максимова. Именно в этом образе в постановке 2013 года состоялся ее дебют в Мет-опере. В роли князя Гремина выступает словак Стефан Кочан, также работавший в спектакле 2013 года. Дирижер — британец Робин Тиччати.

Анна Нетребко выходила на сцену Метрополитен-оперы уже более 150 раз. После дебюта в 2002 году в роли Наташи Ростовой на премьере "Войны и мира" Сергея Прокофьева (постановка Андрея Кончаловского, за дирижерским пультом Валерий Гергиев), Нетребко исполнила в Мет-опере 18 ролей. В текущем сезоне она уже была занята в заглавной роли в "Манон Леско" Пуччини.

Мировая премьера оперы "Евгений Онегин" Чайковского по одноименному произведению Александра Пушкина состоялась в Малом театре в Москве в 1879 году. Премьера произведения в США прошла в 1920-м году и также в Мет-опере — в ее старом доме на пересечении Бродвея и 39-й улицы. Тогда, кстати, опера исполнялась на итальянском языке.

С 2006 года, когда Мет запустила масштабный проект Live in HD, произведение Чайковского уже дважды транслировалось на аудиторию разных континентов. В 2007-м году с Дмитрием Хворостовским и Рене Флеминг в постановке Роберта Карсена, дирижер — Валерий Гергиев. В 2013-м году — нынешняя версия Деборы Уорнер с Нетребко и Квечень, дирижер — Валерий Гергиев.

Двадцать второго апреля, в день последнего спектакля в этом сезоне, "Евгений Онегин" будет идти в прямом эфире на киноэкранах в 71 стране. Трансляция начнется в 13.00 по времени Нью-Йорка (20.00 мск).

В России послушать "Евгения Онегина" из Нью-Йорка можно будет в Астрахани, Брянске, Волгограде, Воронеже, Глазове, Екатеринбурге, Ижевске, Калининграде, Краснодаре, Курске, Миассе, Москве (11 кинотеатров), Невинномысске, Нижнем Новгороде (2 кинотеатра), Оренбурге, Орле, Пензе, Перми (2 кинозала), Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге (2 кинозала), Саратове, Смоленске, Ставрополе (2 кинотеатра), Сыктывкаре, Твери, Тольятти (2 кинотеатра), Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Череповце.