Киев отказался пойти на уступки Самойловой

БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Украина не пойдет на уступки российской конкурсантке Евровидения-2017 Юлии Самойловой, которой СБУ запретила въезд в страну, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Он отметил, что "закон один для всех". "Мы привержены принципу верховенства права, и только выполнение норм закона даст нам возможность продолжить работу. Я упомянул это в моем первом комментарии и думаю, что мы и продолжим так себя вести", — заявил глава украинского МИД.
Ранее глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре официально уведомила власти Украины, что несколько стран могут отказаться от участия в конкурсе из-за решения СБУ.
Самойлова в этом году должна была представлять Россию на "Евровидении" с песней о любви Flame Is Burning, однако СБУ запретила ей въезд на Украину на три года из-за выступления в Крыму.