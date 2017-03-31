Киев отказался пойти на уступки Самойловой

БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Украина не пойдет на уступки российской конкурсантке Евровидения-2017 Юлии Самойловой, которой СБУ запретила въезд в страну, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах", — сказал Климкин, отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли позволить Самойловой участвовать в "Евровидении" из-за возможного бойкота конкурса другими странами.

Он отметил, что "закон один для всех". "Мы привержены принципу верховенства права, и только выполнение норм закона даст нам возможность продолжить работу. Я упомянул это в моем первом комментарии и думаю, что мы и продолжим так себя вести", — заявил глава украинского МИД.

Ранее глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре официально уведомила власти Украины, что несколько стран могут отказаться от участия в конкурсе из-за решения СБУ.

При этом Делентре отметила, что запрет "негативно скажется на международной репутации Украины", и не исключила, что в будущем Киев отстранят от мероприятий союза.

Самойлова в этом году должна была представлять Россию на "Евровидении" с песней о любви Flame Is Burning, однако СБУ запретила ей въезд на Украину на три года из-за выступления в Крыму.