Несколько стран готовы отказаться от Евровидения из-за недопуска России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре официально уведомила власти Украины, что некоторые страны намерены отказаться от участия в Евровидении-2017 из-за запрета СБУ пускать в страну российскую певицу Юлию Самойлову. Об этом сообщает ресурс oikotimes.com, который освещает новости конкурса.

Делтенре обратилась с письмом к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Если вы подтвердите запрет въезда (для Самойловой. — Прим. ред.), это определенно очень негативно скажется на международной репутации Украины", — заявила Делтенре.

По ее словам, некоторые страны-участницы союза раскритиковали решение СБУ не пускать Юлию Самойлову на Евровидение и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе.

Также Делтенре не исключила, что Украину в будущем отстранят от участия в мероприятиях союза.

"Мы просим вас подтвердить, что госпожа Самойлова сможет участвовать в конкурсе в этом году на тех же условиях, что и остальные 42 делегации", — отметила Делтенре.

В Европейском вещательном союзе подтвердили изданию "Deutsche Welle" подлинность письма Делтенре.

Ранее Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезжать в страну из-за того, что исполнительница в 2015 году выступала в Крыму.