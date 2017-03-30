NYT: PwC продолжит работать с "Оскаром", несмотря на недавний казус

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers (PwC), которая ведет подсчет голосов при определении победителей "Оскар", продолжит свою работу с премией, несмотря на ошибку, которую совершили ее сотрудники в ходе последней церемонии, пишет газета New York Times.

Прошедшая в этом году, 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда мюзикл "Ла-Ла Ленд" был по ошибке объявлен победителем в категории "Лучший фильм". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственные речи, представитель организаторов появился со словами о том, что произошла ошибка и победителем является картина "Лунный свет". Позже выяснились, что организаторы – сотрудники компании PwC — перепутали конверты. Позднее в Американской академии кинематографических искусств и наук заявили, что двое допустивших ошибку специалистов больше не будут работать на премии, однако вопрос о том, продолжит ли "Оскар" сотрудничество с PwC, оставался открытым.

Президент академии Шерил Бун Айзекс заявила, что во избежание ошибок в дальнейшем, принято решение изменить регламент работы с компанией, отмечает газета. Теперь в команде будут не два, а три человека, которым будет запрещено пользоваться электронными устройствами. Кроме того, киноакадемия потребовала большего контроля за процессом со стороны руководства компании.