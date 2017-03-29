Организаторы Евровидения грозят лишить Украину конкурса из-за Самойловой

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Европейском вещательном союзе (EBU) не исключают, что Украину могут лишить права проведения Евровидения-2017. Причиной может стать решение Киева не пускать на конкурс российскую участницу Юлию Самойлову.

Согласно результатам жеребьевки, Россия должна была выступить во втором полуфинале Евровидения, который пройдет в Киеве 11 мая. Финал конкурса запланирован на 13-е число.

В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.

Песню "Flame Is Burning", с которой Самойлова должна была выступить в Киеве, посмотрели на YouTube уже более миллиона человек.

Позиция EBU

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре дала Киеву последний срок — оргкомитет конкурса должен решить все проблемы до конца следующей недели.

"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что Евровидение используют в политических играх", — заявила Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

По словам главы EBU, Евровидение было создано не для "настраивания людей против друг друга".

Сдержали слово

Делтенре добавила, что ведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом, чтобы найти "мирное решение". По ее словам, только Порошенко и Гройсман способны снять санкции с Самойловой или скорректировать закон таким образом, чтобы запрет на въезд начал действовать после конкурса.

В воскресенье позицию Европейского вещательного союза четко обозначил глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг. В интервью берлинской газете Tagesspiegel он заявил, все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, должны принять участие в конкурсе 2017 года.

"Если же решение запретить въезд российскому кандидату останется в силе, EBU постарается гарантировать, чтобы Россия все-таки смогла принять участие", — пообещал тогда Фрайлинг.

По словам чиновника, в EBU до сих пор не получили из Киева официальных бумаг по Самойловой.

Киев упорствует

В воскресенье украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко выдвинул условие, при котором представитель России сможет принять участие в конкурсе.

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы Евровидения. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — заявил украинский чиновник.

В тот же день российские политики назвали предложение Киева неприемлемым. По словам заместителя председателя Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, Москва даже не будет рассматривать условие украинских властей.

"Принять его — значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это — абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это — в принципе невозможно", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор также отметил, что "чисто человеческая причина" такой позиции Москвы заключается в личности Самойловой, которая всей своей жизнью заслужила и завоевала право выступать на Евровидении.

"Перенос конкурса — лучший вариант"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что перенос конкурса в другую страну был бы "лучшим вариантом". По ее мнению, если такое решение будет принято, Юлия Самойлова вполне сможет принять участие в Евровидении-2017.

"Вряд ли ей другая страна запретить въезд. А поет она замечательно, и девушка она хорошая и красивая. Неожиданная такая", — сказала Драпеко.

Призывы бойкотировать Евровидение-2017 звучат уже и в Европе. Так, депутат немецкого бундестага от партии "Левые" Дитер Дем считает, что решение Киева по Самойловой — первый случай столь "радикального" использования конкурса в политических целях.

"Это решение не способствует продвижению искусства и противоречит самой идее конкурса Евровидение", — сказал Дем в эфире радио Sputnik, добавив, что конкурс мог бы способствовать сближению народов там, где политики терпят неудачу.

Парламентарий подчеркнул, что если Киев не пересмотрит свое решение, он лично будет уговаривать немецких артистов отказаться от участия в конкурсе.

Дем добавил, что надеется на принципиальность Европейского вещательного союза, который должен надавить на Украину.

Замглавы российского МИД Алексей Мешков также отметил, что действия Киева недопустимы.

"Мы все с вами свидетели того, что происходит вокруг нашей участницы на Евровидении, когда привнесли политику в культуру. Это, конечно, недопустимо", — сказал дипломат на пресс-конференции.