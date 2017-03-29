Организаторы Евровидения грозят лишить Украину конкурса из-за Самойловой

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Европейском вещательном союзе (EBU) не исключают, что Украину могут лишить права проведения Евровидения-2017. Причиной может стать решение Киева не пускать на конкурс российскую участницу Юлию Самойлову.
В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.
Песню "Flame Is Burning", с которой Самойлова должна была выступить в Киеве, посмотрели на YouTube уже более миллиона человек.
Позиция EBU
Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре дала Киеву последний срок — оргкомитет конкурса должен решить все проблемы до конца следующей недели.
"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что Евровидение используют в политических играх", — заявила Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.
По словам главы EBU, Евровидение было создано не для "настраивания людей против друг друга".
Сдержали слово
В воскресенье позицию Европейского вещательного союза четко обозначил глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг. В интервью берлинской газете Tagesspiegel он заявил, все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, должны принять участие в конкурсе 2017 года.
По словам чиновника, в EBU до сих пор не получили из Киева официальных бумаг по Самойловой.
Киев упорствует
В воскресенье украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко выдвинул условие, при котором представитель России сможет принять участие в конкурсе.
4.9%Отправить нового участника
38.2%Бойкотировать конкурс
13.4%Обратиться в Европейский вещательный союз
43.5%Оставить без реакции, такое "Евровидение" России не нужно
В тот же день российские политики назвали предложение Киева неприемлемым. По словам заместителя председателя Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, Москва даже не будет рассматривать условие украинских властей.
"Принять его — значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это — абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это — в принципе невозможно", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Сенатор также отметил, что "чисто человеческая причина" такой позиции Москвы заключается в личности Самойловой, которая всей своей жизнью заслужила и завоевала право выступать на Евровидении.
"Перенос конкурса — лучший вариант"
"Вряд ли ей другая страна запретить въезд. А поет она замечательно, и девушка она хорошая и красивая. Неожиданная такая", — сказала Драпеко.
Призывы бойкотировать Евровидение-2017 звучат уже и в Европе. Так, депутат немецкого бундестага от партии "Левые" Дитер Дем считает, что решение Киева по Самойловой — первый случай столь "радикального" использования конкурса в политических целях.
"Это решение не способствует продвижению искусства и противоречит самой идее конкурса Евровидение", — сказал Дем в эфире радио Sputnik, добавив, что конкурс мог бы способствовать сближению народов там, где политики терпят неудачу.
Парламентарий подчеркнул, что если Киев не пересмотрит свое решение, он лично будет уговаривать немецких артистов отказаться от участия в конкурсе.
Замглавы российского МИД Алексей Мешков также отметил, что действия Киева недопустимы.
"Мы все с вами свидетели того, что происходит вокруг нашей участницы на Евровидении, когда привнесли политику в культуру. Это, конечно, недопустимо", — сказал дипломат на пресс-конференции.