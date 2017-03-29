"Ника" - не место политики, считает Кончаловский

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент кинематографической премии "Ника" Андрей Кончаловский считает, что каждый человек имеет право на свое мнение, но церемония вручения премии — неподходящее место для политических высказываний, при этом глава Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло считает, что нужно прислушаться к режиссеру Александру Сокурову, раскритиковавшему отношение к воспитанию молодых людей.

Накануне на церемонии вручения кинематографической премии "Ника" режиссер Александр Сокуров, получивший почетный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, выразил свое мнение о несанкционированной акции, которая прошла в Москве 26 марта. По его словам, "государство совершает большую ошибку", а политики "не желают услышать молодых людей".

Неправильное место



По мнению Кончаловского, каждый человек "имеет возможность решать, что ему хочется сказать и в каком месте". При этом некоторые считают, что нужно использовать любые возможности для выражения своих мыслей, отметил президент премии.

"Академия "Ника"- это профессиональная организация, если кому-то хочется высказаться, "Ника" предоставляет такую возможность, но я не считаю, что это правильное место. Когда Сокуров сидел на президентском совете и была возможность высказаться, это я понимаю. Но здесь это немножко идет "мимо кассы". Но повторюсь, каждый может делать, что хочет и за это отвечать", — считает Кончаловский.

В декабре в ходе совместного заседания совета при президенте РФ по культуре и искусству совета при президенте по русскому языку Сокуров попросил Владимира Путина освободить из-под стражи Сенцова. Глава государства отметил, что Сенцов был осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности, решение суда по его делу вынесено, и для его освобождения нужно, чтобы "созрели" определённые условия.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

Борец за правду



При этом глава Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло отметил, в свою очередь, что Сокуров обладает "обостренным чувством справедливости".

"Он человек очень искренний, человек, которого никакими технологиями, идеями нельзя заставить что-то делать, невозможно встроить в какой-либо политический процесс. Он говорит абсолютно то, что думает, говорит часто достаточно резко, но я лично уважаю его за то, что у него есть чему поучиться", — сказал Пожигайло, добавив, что Сокуров в этой ситуации проявил себя "как борец за правду".

При этом он поддержал мнение Сокурова, который заявил, что нужно активней заниматься гуманитарным развитием молодых людей.

"Есть колоссальная проблема сегодня в области образования. Ровно тогда, когда мы лишились гуманитарного образования в школе, — а я считаю, что это происходит с 90-х годов по сей день, — то мы стали выращивать молодых ребят, которые очень подвержены разного рода влияниям", — пояснил Пожигайло.

По мнению главы совета, необходимо вернуть гуманитарное воспитание в школе, чтобы получить "думающих, свободных, самостоятельных, творчески активных людей, но без "маргинального душка".

В воскресенье в ряде регионов России прошли митинги. В Москве акция не была санкционирована властями. На Тверской и прилегающих к ней улицах, по оценкам полиции, собрались порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил РИА Новости, что были задержаны более 600 человек. Один из полицейских получил травму головы.