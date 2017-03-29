Фильм Кончаловского "Рай" стал триумфатором кинопремии "Ника"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Анна Горбашова. Картина Андрея Кончаловского "Рай" стала триумфатором национальной кинопремии "Ника", она получила призы в трех главных номинациях — "лучший фильм", "лучший режиссер" и "лучшая женская роль".

Историческая драма "Рай" рассказывает историю о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны: русской эмигрантки Ольги, участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС. Действие фильма разворачивается преимущественно в немецком концлагере.

Церемония вручения премии "Ника" проходила во вторник в московском Театре имени Моссовета. В этом году премия отметила 30-летний юбилей, "Ника" была в 1987 году учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР. Церемонию вел ее основатель — режиссер Юлий Гусман.

"Это было замечательное время, 30 лет назад мы все испытали невероятный подъем, надежду, мы все помолодели. И то, что "Ника" живет, — это благодаря вам", — обратился к кинематографистам президент "Ники" Андрей Кончаловский. Он отметил, что юбилейный год для академии "Ника" получился интересным, так как, по мнению режиссера, в России появился "независимый от Голливуда кинематограф".

Советник президента по культуре Владимир Толстой зачитал приветствие от Владимира Путина, в котором в частности говорилось: "Эта престижная награда по праву считается символом успеха и признания, открывает новые возможности для дальнейшего творческого роста".

Лауреаты премии



Картина Кончаловского "Рай" стала лучшим фильмом 2016 года, Кончаловский также получил приз за режиссуру, а его супругу Юлию Высоцкую, сыгравшую главную женскую роль, признали лучшей актрисой.

"Мы делали эту картину, потому что тема холокоста начинает забываться, но эта страница истории никогда не должна быть нами забыта", — сказал Кончаловский. Говоря о фильме, режиссер отметил, что "самое главное для художника — это поиск нового языка".

"Спасибо большое, я хочу признаться вам всем в любви. Сегодня субкультура без кино невозможна, спасибо вам за то, что вы все это создаете", — сказала Высоцкая, добавив, что мужа поблагодарит еще отдельно.

"Нику" за лучшую мужскую роль получил Тимофей Трибунцев — за работу в фильме "Монах и бес", также был отмечен сценарист фильма Юрий Арабов и исполнитель роли второго плана Борис Каморзин. Лучшими актрисами второго плана стали Юлия Ауг ("Ученик") и Елена Коренева ("Ее звали Муму").

Максим Осадчий получил "Нику " за операторскую работу в картине "Дуэлянт", крылатую богиню также вручили художнику картины Татьяне Патрахальцевой. Композитора Эдуарда Артемьева отметили за музыку к фильму Юрия Васильева "Герой".

Лучшим документальным фильмом стала лента Виталия Манского "В лучах солнца", лучшим анимационным фильмом академики признали "Кукушку" Дины Великовской.

Грузинская картина Русудан Глурджидзе "Чужой дом", ранее получившая приз американских кинооператоров, признана лучшим фильмом стран СНГ и Балтии.

Режиссера фильма "Коллектор" Алексей Красовский победил в номинации "открытие года".

Почетные призы



Лауреатом почетной "Ники" в номинации "честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова стал кинорежиссер Александр Сокуров.

"Александр Николаевич для меня — человек, который совершил прыжок в космическое пространство… Я преклоняюсь перед этим человеком", — сказал вручавший Сокурову приз режиссер Марк Захаров, отметив, что фильм "Телец" был для него личным потрясением.

Приз "за выдающийся вклад в отечественный кинематограф" имени Алексея Германа получил режиссер Александр Митта, который в день вручения премии отметил 84-й день рождения. Кинематографическое сообщество презентовало режиссеру праздничный торт, исполнив в его честь песню Happy Birthday To You.

Приз за творческие достижения в телевизионном искусстве получил режиссер Павел Бардин за сериал "Салам, Масква!".

"За вклад в кинематографическую науку" академики отметили критика Андрея Плахова.