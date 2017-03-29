США
29.0329 марта19:52МСК
USD57.02+0.09
EUR61.53-0.28
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Фильм Кончаловского "Рай" стал триумфатором кинопремии "Ника"

01:5229.03.2017
(обновлено: 18:17 29.03.2017)
3454965110
Режиссер Андрей Кончаловский и председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Анна Горбашова. Картина Андрея Кончаловского "Рай" стала триумфатором национальной кинопремии "Ника", она получила призы в трех главных номинациях — "лучший фильм", "лучший режиссер" и "лучшая женская роль".

Актриса Юлия Высоцкая на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Высоцкая и Трибунцев стали лучшими актерами по версии премии "Ника"

Историческая драма "Рай" рассказывает историю о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны: русской эмигрантки Ольги, участницы движения французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС. Действие фильма разворачивается преимущественно в немецком концлагере.

Церемония вручения премии "Ника" проходила во вторник в московском Театре имени Моссовета. В этом году премия отметила 30-летний юбилей, "Ника" была в 1987 году учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР. Церемонию вел ее основатель — режиссер Юлий Гусман.

"Это было замечательное время, 30 лет назад мы все испытали невероятный подъем, надежду, мы все помолодели. И то, что "Ника" живет, — это благодаря вам", — обратился к кинематографистам президент "Ники" Андрей Кончаловский. Он отметил, что юбилейный год для академии "Ника" получился интересным, так как, по мнению режиссера, в России появился "независимый от Голливуда кинематограф".

Советник президента по культуре Владимир Толстой зачитал приветствие от Владимира Путина, в котором в частности говорилось: "Эта престижная награда по праву считается символом успеха и признания, открывает новые возможности для дальнейшего творческого роста".

Лауреаты премии

Картина Кончаловского "Рай" стала лучшим фильмом 2016 года, Кончаловский также получил приз за режиссуру, а его супругу Юлию Высоцкую, сыгравшую главную женскую роль, признали лучшей актрисой.

Кинопремия Ника
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Путин: "Ника" уже 30 лет определяет вектор развития кинематографа России

"Мы делали эту картину, потому что тема холокоста начинает забываться, но эта страница истории никогда не должна быть нами забыта", — сказал Кончаловский. Говоря о фильме, режиссер отметил, что "самое главное для художника — это поиск нового языка".

"Спасибо большое, я хочу признаться вам всем в любви. Сегодня субкультура без кино невозможна, спасибо вам за то, что вы все это создаете", — сказала Высоцкая, добавив, что мужа поблагодарит еще отдельно.

"Нику" за лучшую мужскую роль получил Тимофей Трибунцев — за работу в фильме "Монах и бес", также был отмечен сценарист фильма Юрий Арабов и исполнитель роли второго плана Борис Каморзин. Лучшими актрисами второго плана стали Юлия Ауг ("Ученик") и Елена Коренева ("Ее звали Муму").

Максим Осадчий получил "Нику " за операторскую работу в картине "Дуэлянт", крылатую богиню также вручили художнику картины Татьяне Патрахальцевой. Композитора Эдуарда Артемьева отметили за музыку к фильму Юрия Васильева "Герой".

Режиссер Александр Сокуров на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Александр Сокуров награжден премией "Ника"

Лучшим документальным фильмом стала лента Виталия Манского "В лучах солнца", лучшим анимационным фильмом академики признали "Кукушку" Дины Великовской.

Грузинская картина Русудан Глурджидзе "Чужой дом", ранее получившая приз американских кинооператоров, признана лучшим фильмом стран СНГ и Балтии.

Режиссера фильма "Коллектор" Алексей Красовский победил в номинации "открытие года".

Почетные призы

Лауреатом почетной "Ники" в номинации "честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова стал кинорежиссер Александр Сокуров.

"Александр Николаевич для меня — человек, который совершил прыжок в космическое пространство… Я преклоняюсь перед этим человеком", — сказал вручавший Сокурову приз режиссер Марк Захаров, отметив, что фильм "Телец" был для него личным потрясением.

Приз "за выдающийся вклад в отечественный кинематограф" имени Алексея Германа получил режиссер Александр Митта, который в день вручения премии отметил 84-й день рождения. Кинематографическое сообщество презентовало режиссеру праздничный торт, исполнив в его честь песню Happy Birthday To You.

Приз за творческие достижения в телевизионном искусстве получил режиссер Павел Бардин за сериал "Салам, Масква!".

"За вклад в кинематографическую науку" академики отметили критика Андрея Плахова.

Комментировать
+
Культура
Комментарии
27 пользователей оставили 34 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Трофимов
Фильм для европейцев, в концлагере можно ходить куда хочешь, детишек прятать в бараках...ну и евреи, конечно, во второй мировой они пострадали больше всех, кто бы сомневался.
07:17
29.03.2017
ОтветитьНе отвечать
GlAV 424 407
К сожалению, фильм посредственный и тенденциозный. Увы..
03:33
29.03.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена