Александр Сокуров награжден премией "Ника"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров получил почетную кинематографическую премию "Ника" имени Эльдара Рязанова, церемония вручения премии проходит во вторник в Театре имени Моссовета.

"Александр Николаевич для меня — человек, который совершил прыжок в космическое пространство… Я преклоняюсь перед этим человеком", — сказал вручавший Сокурову приз режиссер Марк Захаров, отметив, что фильм "Телец" был для него личным потрясением.

"Сердечно благодарю за этот приз", — поблагодарил Сокуров.

Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Ее основатель и художественный руководитель — режиссер Юлий Гусман. Президентами премии в разные годы был драматург Виктор Мережко, режиссер Эльдар Рязанов, актер Алексей Баталов. В 2013 году пост президента занял режиссер Андрей Кончаловский. Годом ранее лучшим фильмом стал "Трудно быть богом", а за лучшую режиссерскую работу посмертно был награжден автор этой картины Алексей Герман.