Путин: "Ника" уже 30 лет определяет вектор развития кинематографа России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXX торжественной церемонии вручения национальной кинематографической премии "Ника", отметив, что она определяет вектор развития отечественного кинематографа, сообщает пресс-служба президента России.

"Вот уже 30 лет "Ника" занимает достойное место в календаре наиболее значимых событий в культурной, общественной жизни страны, определяет вектор развития отечественного кинематографа, отдает дань безмерного уважения нашим прославленным мастерам, зажигает новые звезды… Членам киноакадемии предстоит решить непростую и очень ответственную задачу — подвести итоги минувшего года, который был объявлен Годом российского кино, и назвать имена тех, кто удостоился чести стать лауреатом и победителем", — говорится в приветственной телеграмме.

Президент отметил, что заслужить высокую оценку коллег, став лауреатом "Ники", — мечта представителей всех кинематографических профессий.

"Ведь эта престижная награда по праву считается символом успеха и признания, открывает новые возможности для дальнейшего творческого роста", — говорится в сообщении.

Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.