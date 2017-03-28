Человек-паук возвращается: пять самых ожидаемых кинопремьер о супергероях

МОСКВА, 28 марта — РИА Новости. Фанаты Питера Паркера ликуют — вышел новый трейлер к фильму "Человек-паук: возвращение домой". Картина о юности популярного персонажа комиксов Marvel появится в прокате этим летом. Практически параллельно вышел первый русскоязычный трейлер к другой культовой супергеройской саге — "Лиге справедливости". РИА Новости собрало пять самых ожидаемых лент для поклонников экранизаций вселенных комиксов.

"Стражи галактики — 2"

Раньше всего поклонники вселенной Marvel увидят сиквел фантастического боевика 2014 года "Стражи галактики". Мировая премьера состоится 25 апреля, а в российский прокат лента выйдет 4 мая. Чтобы повторить успех первой картины, режиссер Джеймс Ганн собрал звездный состав: в поисках инопланетного отца Звездного лорда к Крису Пратту присоединились Сильвестр Сталлоне, Вин Дизель, Бредли Купер, Курт Рассел, а также очаровательные Зои Салдана и Гленн Клоуз. Участие в съемках принял также легендарный сценарист и автор комиксов Стэн Ли. Создатели фильма хотели пригласить на эпизодическую роль Дэвида Боуи, но музыкант скончался прошлой зимой.

"Чудо-женщина"

Начало лета российские фанаты фантастических героев наверняка встретят в кинотеатрах. 1 июня 2017 в прокат выйдет экранизация комиксов о Чудо-женщине с израильской моделью Галь Гадот в главной роли. Партнерами красавицы по фильму станут звезда "Стартрека" Крис Пайн и первая леди "Карточного домика" Робин Райт. История о принцессе амазонок Диане, которая бросает свой обетованный остров, чтобы положить конец Первой мировой войне, станет четвертой лентой расширенной вселенной комиксов издательства DC после наделавшего шума в прошлом году "Отряда самоубийц".

Информации о перезапуске "Фантастической четверки" крайне мало. Ходят слухи, что фильм может вообще не выйти в прокат. Руководство кинокомпании "XX век Фокс" несколько раз переносило дату релиза сиквела, а потом и вовсе вычеркнуло его из расписания своих премьер на 2017 год. Судя по тому, что в интернете до сих пор нет ни трейлеров, ни постеров, вероятность, что фильм выйдет 9 июня, как было запланировано, небольшая. Тем не менее поклонники не теряют надежду увидеть продолжение приключений Рида Ричардса, Бена Гримма, Сью и Джонни Шторм. Даже несмотря на то что последние две картины франшизы провалились в прокате.

"Человек-паук: возвращение домой"

Это уже второй перезапуск знаменитой трилогии 2002 года о приключениях Питера Паркера. Новая лента станет расширением франшизы "Мстители". По сюжету наставником 15-летнего Человека-паука, которого сыграл молодой британец Том Холланд, будет другой культовый персонаж Marvel — Железный человек в исполнении бессменного Роберта Дауни-младшего. Под руководством Тони Старка старшекласснику Паркеру предстоит спасти Нью-Йорк от злодея Стервятника. Картина выйдет в российский прокат 6 июля 2017 года.

"Лига справедливости"

Дольше всего поклонникам придется ждать экранизацию "Лиги справедливости". История о том, как Бэтмен объединяется с Чудо-женщиной, чтобы создать отряд супергероев для борьбы со злом, выйдет на экраны 16 ноября 2017. Здесь мы снова увидим Галь Гадот, а роль Темного рыцаря по-прежнему остается за Беном Аффлеком, несмотря на недовольство фанатов и негативные отзывы кинокритиков о его предыдущих появлениях в этом амплуа. Впрочем, "Лигу справедливости" стоит посмотреть хотя бы ради Эми Адамс, которая сыграла возлюбленную Супермена, или Джереми Айронса в роли дворецкого Бэтмена.