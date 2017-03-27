В Москве появилась мемориальная доска Ростроповичу и Вишневской

МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. Мемориальную доску Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской открыли в Москве, говорится в материалах столичной мэрии.

"В Москве открыли мемориальную доску виолончелисту и дирижёру Мстиславу Ростроповичу и его жене, известной оперной певице Галине Вишневской. Памятный знак установили в Газетном переулке, на доме, где проживали супруги", — говорится в них.

Автором работы стал скульптор, народный художник России Александр Рукавишников. Он изобразил семейную пару под зонтом.

Галина Вишневская держит маэстро под руку, в другой руке у неё букет цветов.

Мемориальная доска создана по инициативе и за счёт средств Фонда Мстислава Ростроповича. Её открытие состоялось в день рождения музыканта. 27 марта 2017 года ему исполнилось бы 90 лет.