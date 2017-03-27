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Культура

В Москве появилась мемориальная доска Ростроповичу и Вишневской

17:3527.03.2017
(обновлено: 17:36 27.03.2017)
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Жительница возлагает цветы на церемонии открытия мемориальной доски оперной певице Галине Вишневской и музыканту Мстиславу Ростроповичу на доме 13 в Газетном переулке в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. Мемориальную доску Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской открыли в Москве, говорится в материалах столичной мэрии.

Мстислав Ростропович выступает с Национальным симфоническим оркестром США, главным дирижером и художественным руководителем которого он является
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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"В Москве открыли мемориальную доску виолончелисту и дирижёру Мстиславу Ростроповичу и его жене, известной оперной певице Галине Вишневской. Памятный знак установили в Газетном переулке, на доме, где проживали супруги", — говорится в них.

Автором работы стал скульптор, народный художник России Александр Рукавишников. Он изобразил семейную пару под зонтом.

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Церемония открытия мемориальной доски оперной певице Галине Вишневской и музыканту Мстиславу Ростроповичу на доме 13 в Газетном переулке в Москве

Галина Вишневская – педагог, которого нельзя было бояться
© Инфографика
Галина Вишневская - педагог, которого нельзя было бояться
Галина Вишневская держит маэстро под руку, в другой руке у неё букет цветов.

Мемориальная доска создана по инициативе и за счёт средств Фонда Мстислава Ростроповича. Её открытие состоялось в день рождения музыканта. 27 марта 2017 года ему исполнилось бы 90 лет.

Козырная карта в колоде Большого. Малоизвестные фото Галины Вишневской
Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Прага, 1965 год
© Фото предоставлено Центром оперного пения Галины Вишневской
В 1955 году на фестивале "Пражская весна" Вишневская познакомилась с известным виолончелистом Мстиславом Ростроповичем. Тогда певица была замужем за директором Ленинградской оперетты Марком Рубиным, но после четырех дней, проведенных с Ростроповичем, приняла решение уйти от мужа к нему.
На фото: Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, Прага, 1965 год.
Галина Вишневская в детстве. 1930 год
© Фото предоставлено Центром оперного пения Галины Вишневской
Галина Вишневская родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде, но почти всё детство провела в Кронштадте.
На фото: Галина Вишневская, 1930 год.
Народная артистка РСФСР Галина Вишневская перед началом спектакля
© РИА Новости. Владимир Акимов
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Галина Вишневская, от природы обладая необыкновенным голосом и редкой музыкальной памятью, начала выступать в 1944 году в Ленинградском областном театре оперетты, а в 1952 году по результатам конкурса была принята в стажерскую группу Большого театра.
Галина Вишневская, Дмитрий Шостакович и Мстислав Ростропович в Большом зале Московской консерватории. 1973 год
© Фото предоставлено Центром оперного пения Галины Вишневской
Галина Вишневская, Дмитрий Шостакович и Мстислав Ростропович в Большом зале Московской консерватории, 1973 год.
Галина Вишневская в партии Виолетты в опере Травиата. Большой театр, 1964 год
© Фото предоставлено Центром оперного пения Галины Вишневской
Отсутствие консерваторского образования не помешало Вишневской стать ведущей солисткой и, по выражению главного режиссера Бориса Покровского, "козырной картой в колоде Большого театра".
На фото: Галина Вишневская в партии Виолетты в опере "Травиата". Большой театр, 1964 год.
Галина Вишневская и ее старшая дочь Ольга Ростропович. 70-е годы
© Фото предоставлено Центром оперного пения Галины Вишневской
Предметом восхищения был не только голос Вишневской, но и великолепные, тщательно подобранные наряды, сшитые проверенными портнихами. "Мама была невероятной красавицей, ею восхищались все, в том числе и мы с сестрой, - вспоминает Ольга Ростропович. - Она всегда очень следила за собой. Мама привозила с гастролей ткани, которые до поры до времени хранились в сундуке, и журналы мод, служившие портнихам руководством к действию".
На фото: Галина Вишневская и ее старшая дочь Ольга Ростропович, 70-е годы.
Галина Вишневская – солистка Ленинградского областного театра оперетты, 1945 год
© Фото предоставлено Центром оперного пения Галины Вишневской
Галина Вишневская – солистка Ленинградского областного театра оперетты, 1945 год.
Мстислав Ростропович и Галина Вишневская с дочерьми, 1969 год
© Фото предоставлено Центром оперного пения Галины Вишневской
Мстислав Ростропович и Галина Вишневская с дочерьми, 1969 год.
Галина Вишневская в партии Татьяны в опере Евгений Онегин в Большом театре. 1953 год
© Фото предоставлено Центром оперного пения Галины Вишневской
На сцене Большого она спела около тридцати партий.
На фото: Галина Вишневская в партии Татьяны в опере "Евгений Онегин" в Большом театре, 1953 год.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго и оперная певица Галина Вишневская
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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В июле 2011 года "Центр оперного пения Галины Вишневской" и испанский оперный певец Пласидо Доминго провели в Москве Международный конкурс Operalia.
Галина Вишневская в роли Катерины Измайловой в экранизации оперы Дмитрия Шостаковича Катерина Измайлова. 1966 год
© РИА Новости
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Вишневская первой исполняла произведения, посвященные ей Шостаковичем, Бриттеном и другими выдающимися композиторами. В 1966 году она снялась в фильме-опере Шостаковича "Катерина Измайлова".
Урок Галины Вишневской в оперном центре. 2010 год
© Фото предоставлено Центром оперного пения Галины Вишневской
1 сентября 2002 года в Москве открылся Центр оперного пения Галины Вишневской, где она преподавала свой накопленный опыт и знания талантливым молодым певцам.
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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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vfbmn
Что-то я не понял, что у него в руке. Ни на виолончель, ни на автомат Калашникова вроде не похоже...
18:36
27.03.2017
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Сергей Свой
Ростропович - Да, Вишневская - Нет ! Она ненавидела Россию.
18:00
27.03.2017
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vfbmn
Сергей Свой, а он нежно любил либеральную Россию, да?
18:40
27.03.2017
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