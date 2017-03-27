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Культура

Европа против Киева: EBU защитит право России на Евровидение

10:1027.03.2017
(обновлено: 18:05 27.03.2017)
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Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) намерен сделать все возможное, чтобы россиянка Юлия Самойлова смогла принять участие в конкурсе. Об этом заявил глава оргкомитета Франк-Дитер Фрайлинг.

Как Россия должна отреагировать на запрет Самойловой приехать на "Евровидение"?
Результаты
Как Россия должна отреагировать на запрет Самойловой приехать на "Евровидение"?

  • 4.9%

    Отправить нового участника

  • 38.2%

    Бойкотировать конкурс

  • 13.3%

    Обратиться в Европейский вещательный союз

  • 43.6%

    Оставить без реакции, такое "Евровидение" России не нужно
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Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале Евровидения, который пройдет в Киеве 11 мая. Финал конкурса запланирован на 13-е число.

В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.

Песню "Flame Is Burning", с которой Самойлова должна была выступить в Киеве, посмотрели на YouTube уже более миллиона человек.

Позиция EBU

Франк-Дитер Фрайлинг заявил в интервью берлинской газете Tagesspiegel, что Европейский вещательный союз не изменил свою позицию — все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, должны принять участие в Евровидении-2017.

Эмблема конкурса Евровидение-2017
© Фото: EBU/UA:PBC
Абсурдные условия: Киев объяснил, кого России надо прислать на Евровидение
"Если же решение запретить въезд российскому кандидату останется в силе, EBU постарается гарантировать, чтобы Россия все-таки смогла принять участие", — отметил Фрайлинг.

По его словам, Киев до сих пор не прислал официального уведомления о запрете на въезд Самойловой.

"Давайте дождемся, чтобы Украина приняла окончательное решение в этом отношении", — сказал глава оргкомитета конкурса, отметив, что после этого будут обсуждаться дальнейшие действия.

Фрайлинг добавил, что EBU ждет реакции и от Москвы. По его данным, российский оргкомитет еще до решения СБУ не зарезервировал места для проживания своей делегации.

"Россия должна четко обозначить, что участие в той форме, в какой мы ей его сделаем возможным, будет принято", — подчеркнул представитель организаторов песенного конкурса.

Условия Украины

В воскресенье украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что Киев готов принять другого конкурсанта от России.

Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В Европе мало кто верит в свободное от политики "Евровидение", пишут СМИ
"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы Евровидения. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — заявил чиновник.

Саму ситуацию вокруг конкурса Кириленко назвал провокацией со стороны России.

"Это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине", — добавил он.

Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Лукашевич назвал позорным решение о запрете въезда Самойловой на Украину
В Совете Федерации предложение Киева о замене участника назвали неприемлемым.

"Предложение украинских властей направить на Евровидение другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять его — значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это — абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это — в принципе невозможно", — написал заместитель председателя Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор также отметил, что "чисто человеческая причина" того, что Москва не пойдет на замену Самойловой, кроется в личности самой девушки, которая всей своей жизнью заслужила и завоевала право выступать на Евровидении.

Ранее о том, что Россия не будет менять своего представителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Инициатива о трансляции выступления

Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
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Ранее Европейский вещательный союз предложил другой выход из сложившейся ситуации. По мнению организаторов, можно было бы организовать спутниковую трансляцию выступления Самойловой, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе.

Это предложение раскритиковали на Первом канале.

"По правилам Евровидения, страна-вещатель должна обеспечить всем участникам "возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия". Таким образом, отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса", — заявили на канале.

Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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"Мелкая месть": на Украине разделились мнения о запрете на въезд Самойловой
В результате российский оргкомитет принял решение, что Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018 году вне зависимости от места его проведения.

Первый канал также выразил сожаления, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения о запрете на въезд Самойловой. После решения СБУ многие деятели культуры призвали Россию бойкотировать конкурс в Киеве.

Юлия Самойлова: певица, ставшая героем политической хроники
Певица Юлия Самойлова
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.
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Культура
Комментарии
68 пользователей оставили 79 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
kuzva1960
Предложенная замена - это все равно, что на ЧМ 18 по футболу в России вместо сборной Украины (если пробьется в финал) разрешить играть от нее только сборной ДНР. Или играть будут сами с собой по телевизору в Киеве, без болельщиков и живого звука...EBU уже себя высек, признав незаконно, победу украинке с нарушением их же прав (и с политической подоплекой и плагиатом, и отрыва от масс некоторых политизированных "Жюри", где оно дает 0, а ее народ дает 12 баллов)...теперь получают продолжение фарса.
10:34
27.03.2017
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Никола Алтайский
Ну вот теперь понятны цели EBU. Они хотят чтобы Россия заплатила за участие в Евровидении 2017 года, заплатила за трансляцию 1 каналом ТВ , заплатила за проживание, проезд туда и обратно всей делегации, и проч., а потом заявит, что ну вот так получилось, Украина виновата (а может скажет и что Россия сама виновата). Думаю, что до тех пор, пока Украина не даст "железных" гарантий на участие нашей участницы, никаких оплат, никаких бронирований мест в гостиницах и самолётах и речи быть не может.
10:35
27.03.2017
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