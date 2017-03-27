Европа против Киева: EBU защитит право России на Евровидение

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) намерен сделать все возможное, чтобы россиянка Юлия Самойлова смогла принять участие в конкурсе. Об этом заявил глава оргкомитета Франк-Дитер Фрайлинг.
4.9%Отправить нового участника
38.2%Бойкотировать конкурс
13.3%Обратиться в Европейский вещательный союз
43.6%Оставить без реакции, такое "Евровидение" России не нужно
В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.
Песню "Flame Is Burning", с которой Самойлова должна была выступить в Киеве, посмотрели на YouTube уже более миллиона человек.
Позиция EBU
Франк-Дитер Фрайлинг заявил в интервью берлинской газете Tagesspiegel, что Европейский вещательный союз не изменил свою позицию — все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, должны принять участие в Евровидении-2017.
По его словам, Киев до сих пор не прислал официального уведомления о запрете на въезд Самойловой.
"Давайте дождемся, чтобы Украина приняла окончательное решение в этом отношении", — сказал глава оргкомитета конкурса, отметив, что после этого будут обсуждаться дальнейшие действия.
Фрайлинг добавил, что EBU ждет реакции и от Москвы. По его данным, российский оргкомитет еще до решения СБУ не зарезервировал места для проживания своей делегации.
"Россия должна четко обозначить, что участие в той форме, в какой мы ей его сделаем возможным, будет принято", — подчеркнул представитель организаторов песенного конкурса.
Условия Украины
В воскресенье украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что Киев готов принять другого конкурсанта от России.
Саму ситуацию вокруг конкурса Кириленко назвал провокацией со стороны России.
"Это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине", — добавил он.
"Предложение украинских властей направить на Евровидение другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять его — значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это — абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это — в принципе невозможно", — написал заместитель председателя Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.
Сенатор также отметил, что "чисто человеческая причина" того, что Москва не пойдет на замену Самойловой, кроется в личности самой девушки, которая всей своей жизнью заслужила и завоевала право выступать на Евровидении.
Ранее о том, что Россия не будет менять своего представителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Инициатива о трансляции выступления
Это предложение раскритиковали на Первом канале.
"По правилам Евровидения, страна-вещатель должна обеспечить всем участникам "возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия". Таким образом, отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса", — заявили на канале.
Первый канал также выразил сожаления, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения о запрете на въезд Самойловой. После решения СБУ многие деятели культуры призвали Россию бойкотировать конкурс в Киеве.