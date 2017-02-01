Русский музей представит на выставке в Лондоне 53 картины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Русский музей примет участие в выставке, посвященной русскому искусству эпохи Октябрьской революции 1917 года, которая пройдет в Королевской академии искусств в Лондоне, сообщает музей.

Выставка "Революция: русское искусство 1917-1932" откроется в Королевской академии искусств 11 февраля.

"Экспозиция, посвященная столетию октябрьских событий 1917-го, продемонстрирует весь спектр творческих исканий русских и советских художников революционных и первых послереволюционных лет: от авангарда до зарождения социалистического реализма", — говорится в сообщении.

Кроме произведений живописи и скульптуры, на выставке будут представлены архивные фото- и киноматериалы, пропагандистские плакаты, оригинальный советский фарфор. Также в рамках выставки будет воссоздан интерьер коммунальной квартиры, который позволит зрителям погрузиться в атмосферу того времени.

Коллекция Русского музея будет представлена на выставке 53 произведениями. Среди них – "Прогулка" Марка Шагала, "Синий гребень" Василия Кандинского, "Фантазия" Кузьмы Петрова-Водкина, "Текстильщицы" Александра Дейнеки, "Голова крестьянина" Казимира Малевича, "Девушка в футболке" Александра Самохвалова, работы Бориса Григорьева, Бориса Кустодиева, Аристарха Лентулова, Игоря Грабаря и других.

Экспозиция продлится до 17 апреля 2017 года.