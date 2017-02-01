Девяностолетний юбилей "Ленкома": Захаров "памятник воздвиг нерукотворный"

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Анна Горбашова. Вечер "Хрустальный букет для "Ленкома", посвященный 90-летию культового московского театра, прошел на знаменитой сцене во вторник, худрука театра Марка Захарова и актеров труппы поздравил с юбилеем по телефону президент РФ Владимир Путин.
"Я на один день перенес свой отъезд из Москвы, потому что посчитал своим долгом прийти и поблагодарить этот театр. Все что здесь происходило, увеличило масштаб жизни", — рассказал журналистам перед началом действа Спиваков.
К поздравлениям присоединился худрук другого театра, актер Армен Джигарханян, который в 60-е годы прошлого века служил в Московском театре имени Ленинского комсомола.
"Театры сейчас переживают сложные времена, я хочу чтобы "Ленком" жил еще столько же лет", — поздравил своих коллег по цеху Джигарханян.
От ТРАМа до Ленкома
Первыми на сцену выскочили, размахивая флагом, комсомольцы и красноармейцы в исполнении молодого поколения "ленкомовцев".
"Штаб анархистов тут?"- вопрошал комиссар.
"На лица посмотри, конечно, они все здесь", — упокоил его представитель рабочей молодежи.
В 1927 году под патронатом комсомольской организации был открыт Театр рабочей молодежи (ТРАМ), в 1938 году он был переименован в Театр имени Ленинского комсомола, который возглавил Иван Берсеньев. В нынешнее здание бывшего купеческого клуба ТРАМ переехал в 1933 году.
Название театра обыграл актер Виктор Вержбицкий, появившийся на сцене в образе Ленина с деревянным броневичком на веревочке. "В этом здании я выступал на III съезде комсомола. Театр долгое время носил мое имя, да и сейчас – Ленком — три буквы остались, так что имя мое будет жить", — выразил уверенность "вождь мирового пролетариата".
Хрустальные розы от Турандот
Экспрессивных революционеров на сцене сменила китайская царственная особа и представитель русского дворянства: принцесса Турандот в исполнении Александры Захаровой и актер Виктор Раков в образе графа Резанова – героя знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось".
Турандот и Резанов от имени театральной премии "Хрустальная Турандот" вручили призы – хрустальные розы — ведущим актерам театра: Леониду Броневу, Инне Чуриковой, Дмитрию Певцову, Сергею Лазареву, Юрию Колычеву, Сергею Степанченко, Елене Шаниной и другим.
В зале присутствовал первый исполнитель роли графа Резанова – актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной. Актер получил приз под гром аплодисментов вставшего зала.
Александр Збруев, отложив в сторону свою "хрустальную розу", взял ответное слово, сообщив, что он не мог сегодня не выйти на сцену. Збруев в своей речи вспомнил основателя театра Берсеньева, всех корифеев и худруков "Ленкома".
"Я служу здесь уже 55 лет. Когда я пришел, театру исполнилось 35 лет, им руководил великий режиссер Анатолий Васильевич Эфрос, недолго руководил, но кто соприкоснулся с ним, всегда будет равнять себя по той планке, которую он задал, поставив за три года девять спектаклей. С 1973 года им руководит великий Марк Анатольевич Захаров! Этот зал намоленный за 90 лет… Поздравляю всех!" — сказал Збруев.
Он вспомнил, как будучи молодым, репетировал вместе с актерами Александром Ширвиндтом и Леонидом Каневским, также служившими в "Ленкоме". "Саша Ширвиндт играл в массовке в спектакле "В день свадьбы", а теперь он худрук театра Сатиры", — отметил Збруев и прочитал стих посвященный всем актерам.
Марк, возьми нас в "Ленком"!
Ансамбль "Сатиряне" под руководством Ширвиндта не заставил себя долго ждать. Ширвиндт также вспомнил свои первые роли в "Ленкоме".
"Моя реплика "Мужики, по что зазря по селу мыкаемся?" — по социальной мощи я ничего более мощного не сыграл", — иронизировал актер. Он пошутил, что Марк Захаров, когда его назначили худруком "Ленкома" даже не знал, где театр находится.
"Но он знал, что там играю я", — отметил Ширвиндт. Ансамбль исполнил песню "Дорожные жалобы", которую, по словам Ширвиндта, любил петь Захаров. По словам худрука театра "Сатиры", непопадание в ноты было обусловлено тем, что музыканты старались сохранить "авторское исполнение Захарова".
Остроумное видео-поздравление прислали "Ленкому" актеры МХТ имени Чехова. В образах матросов в белом "исподнем" из спектакля "Юнона и Авось" он молили Захарова: "Марк, возьми нас в "Ленком"!.. Ну, нет во МХАТе "Авось"!" — солировали Игорь Верник и Игорь Золотовицкий. Они также вышли на сцену поздравить театр лично и преподнесли труппе продуктовую корзину для праздничного банкета.
Пушкин и место силы
От имени Александра Сергеевича Пушкина, памятник которому соседствует с театром, "Ленком" поздравил худрук Театра Эстрады Геннадий Хазанов.
"Хоть про "Ленком" сам Познер спросит у меня, отвечу с гордостью: "Да мы почти родня! Не зря мой памятник стоит с театром рядом, вот только не пойму, зачем и почему меня к "Ленкому" повернули задом…", — декламировал Хазанов, закончив стих "Пушкина" на патетической ноте: "Захаров памятник воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа".
Под занавес хрустальную статуэтку Турандот вручили Захарову в присутствии на сцене всей труппы.
"Я хочу поблагодарить тот момент, когда я был назначен сюда руководителем и директором, но от директора мне потом удалось увернуться… Мне повезло — это очень сильное место на теле Москвы — Пушкинская площадь, пространство взорванного Сретенского монастыря и примыкающего к нему Храма Рождества Богородицы в Путинках, который был восстановлен силами театра", — поблагодарил судьбу Захаров.
После торжественной части в фойе театра состоялся праздничный фуршет. "Мне только что позвонил президент России Владимир Владимирович Путин и поздравил всех нас с юбилеем", — сообщил присутствующим гостям и труппе театра худрук и объявил фуршет открытым.