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Культура

Девяностолетний юбилей "Ленкома": Захаров "памятник воздвиг нерукотворный"

02:2001.02.2017
(обновлено: 04:45 01.02.2017)
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Празднование 90-летия театра Ленком. 31 января 2017 год
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Анна Горбашова. Вечер "Хрустальный букет для "Ленкома", посвященный 90-летию культового московского театра, прошел на знаменитой сцене во вторник, худрука театра Марка Захарова и актеров труппы поздравил с юбилеем по телефону президент РФ Владимир Путин.

Виды театров Москвы. Театр Ленком. Архив
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Московский театр "Ленком"
На праздничном вечере "Ленкома" собрались известные деятели культуры, чиновники и бизнесмены. В зале присутствовали замминистра культуры РФ Александр Журавский, министр культуры Москвы Александр Кибовский, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, глава "Сбербанка России" Герман Греф, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, певец Александр Градский, дирижер Владимир Спиваков и многие другие.

"Я на один день перенес свой отъезд из Москвы, потому что посчитал своим долгом прийти и поблагодарить этот театр. Все что здесь происходило, увеличило масштаб жизни", — рассказал журналистам перед началом действа Спиваков.

К поздравлениям присоединился худрук другого театра, актер Армен Джигарханян, который в 60-е годы прошлого века служил в Московском театре имени Ленинского комсомола.

"Театры сейчас переживают сложные времена, я хочу чтобы "Ленком" жил еще столько же лет", — поздравил своих коллег по цеху Джигарханян.

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Актер Николай Караченцов и его супруга, актриса Людмила Поргина на юбилейном вечере, посвященном 90-летию "Ленкома". 31 января 2017 год

От ТРАМа до Ленкома

Первыми на сцену выскочили, размахивая флагом, комсомольцы и красноармейцы в исполнении молодого поколения "ленкомовцев".

"Штаб анархистов тут?"- вопрошал комиссар.

"На лица посмотри, конечно, они все здесь", — упокоил его представитель рабочей молодежи.

В 1927 году под патронатом комсомольской организации был открыт Театр рабочей молодежи (ТРАМ), в 1938 году он был переименован в Театр имени Ленинского комсомола, который возглавил Иван Берсеньев. В нынешнее здание бывшего купеческого клуба ТРАМ переехал в 1933 году.

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Певцов на юбилейном вечере, посвященном 90-летию "Ленкома". 31 января 2017 год

Название театра обыграл актер Виктор Вержбицкий, появившийся на сцене в образе Ленина с деревянным броневичком на веревочке. "В этом здании я выступал на III съезде комсомола. Театр долгое время носил мое имя, да и сейчас – Ленком — три буквы остались, так что имя мое будет жить", — выразил уверенность "вождь мирового пролетариата".

Хрустальные розы от Турандот

Экспрессивных революционеров на сцене сменила китайская царственная особа и представитель русского дворянства: принцесса Турандот в исполнении Александры Захаровой и актер Виктор Раков в образе графа Резанова – героя знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось".

Турандот и Резанов от имени театральной премии "Хрустальная Турандот" вручили призы – хрустальные розы — ведущим актерам театра: Леониду Броневу, Инне Чуриковой, Дмитрию Певцову, Сергею Лазареву, Юрию Колычеву, Сергею Степанченко, Елене Шаниной и другим.

В зале присутствовал первый исполнитель роли графа Резанова – актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной. Актер получил приз под гром аплодисментов вставшего зала.

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Актёры Антон Шагин и Алла Юганова на юбилейном вечере, посвященном 90-летию "Ленкома". 31 января 2017 год

Александр Збруев, отложив в сторону свою "хрустальную розу", взял ответное слово, сообщив, что он не мог сегодня не выйти на сцену. Збруев в своей речи вспомнил основателя театра Берсеньева, всех корифеев и худруков "Ленкома".

"Я служу здесь уже 55 лет. Когда я пришел, театру исполнилось 35 лет, им руководил великий режиссер Анатолий Васильевич Эфрос, недолго руководил, но кто соприкоснулся с ним, всегда будет равнять себя по той планке, которую он задал, поставив за три года девять спектаклей. С 1973 года им руководит великий Марк Анатольевич Захаров! Этот зал намоленный за 90 лет… Поздравляю всех!" — сказал Збруев.

Он вспомнил, как будучи молодым, репетировал вместе с актерами Александром Ширвиндтом и Леонидом Каневским, также служившими в "Ленкоме". "Саша Ширвиндт играл в массовке в спектакле "В день свадьбы", а теперь он худрук театра Сатиры", — отметил Збруев и прочитал стих посвященный всем актерам.

Марк, возьми нас в "Ленком"!

Ансамбль "Сатиряне" под руководством Ширвиндта не заставил себя долго ждать. Ширвиндт также вспомнил свои первые роли в "Ленкоме".

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере, посвященном 90-летию театра. 31 января 2017 год

"Моя реплика "Мужики, по что зазря по селу мыкаемся?" — по социальной мощи я ничего более мощного не сыграл", — иронизировал актер. Он пошутил, что Марк Захаров, когда его назначили худруком "Ленкома" даже не знал, где театр находится.

"Но он знал, что там играю я", — отметил Ширвиндт. Ансамбль исполнил песню "Дорожные жалобы", которую, по словам Ширвиндта, любил петь Захаров. По словам худрука театра "Сатиры", непопадание в ноты было обусловлено тем, что музыканты старались сохранить "авторское исполнение Захарова".

Остроумное видео-поздравление прислали "Ленкому" актеры МХТ имени Чехова. В образах матросов в белом "исподнем" из спектакля "Юнона и Авось" он молили Захарова: "Марк, возьми нас в "Ленком"!.. Ну, нет во МХАТе "Авось"!" — солировали Игорь Верник и Игорь Золотовицкий. Они также вышли на сцену поздравить театр лично и преподнесли труппе продуктовую корзину для праздничного банкета.

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Актриса Александра Захарова на юбилейном вечере, посвященном 90-летию "Ленкома". 31 января 2017 год

Пушкин и место силы

От имени Александра Сергеевича Пушкина, памятник которому соседствует с театром, "Ленком" поздравил худрук Театра Эстрады Геннадий Хазанов.

"Хоть про "Ленком" сам Познер спросит у меня, отвечу с гордостью: "Да мы почти родня! Не зря мой памятник стоит с театром рядом, вот только не пойму, зачем и почему меня к "Ленкому" повернули задом…", — декламировал Хазанов, закончив стих "Пушкина" на патетической ноте: "Захаров памятник воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа".

Под занавес хрустальную статуэтку Турандот вручили Захарову в присутствии на сцене всей труппы.

"Я хочу поблагодарить тот момент, когда я был назначен сюда руководителем и директором, но от директора мне потом удалось увернуться… Мне повезло — это очень сильное место на теле Москвы — Пушкинская площадь, пространство взорванного Сретенского монастыря и примыкающего к нему Храма Рождества Богородицы в Путинках, который был восстановлен силами театра", — поблагодарил судьбу Захаров.

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Актер Иван Агапов на юбилейном вечере, посвященном 90-летию "Ленкома". 31 января 2017 год

После торжественной части в фойе театра состоялся праздничный фуршет. "Мне только что позвонил президент России Владимир Владимирович Путин и поздравил всех нас с юбилеем", — сообщил присутствующим гостям и труппе театра худрук и объявил фуршет открытым.

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