В музее им. В.И. Вернадского открылась фотовыставка "Красоты Ирана"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Фотовыставка "Красоты Ирана", рассказывающая о культурном и природном наследии Исламской республики открылась во вторник в государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского РАН.

Экспозиция, организованная культурным представительством при посольстве ИРИ в России, приурочена к 515 годовщине установления дипломатических отношений между Россией (княжеством Московским) и Персией.

"История Ирана насчитывает более 5 тысяч лет. И в каждом уголке страны вы можете встретить памятники истории и красивейшие достопримечательности. Нынешняя выставка, которая является лишь небольшим отражением всех красот Ирана, послужит основой для того, чтобы наши народы захотели больше узнавать друг о друге и сблизились друг с другом",- заявил на открытии выставки замглавы посольства республики Ирана в РФ Ахмад Хейдариан.

На экспозиции представлены фотоработы, рассказывающие о культуре, истории и природе Исламской республики.

Выставка пройдет до 5 февраля.