Би-би-си не имеет претензий к Первому каналу из-за утечки эпизода "Шерлока"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Один из сотрудников "Первого канала" допустил преступную халатность, из-за чего один из эпизодов сериала "Шерлок" попал в интернет; Би-би-си не имеет претензий к "Первому каналу", говорится в совместном заявлении телеканалов по итогам проведенного расследования.

"Первый канал" завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода 4-го сезона "Шерлока". Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть", — говорится в заявлении.

"Мы хотим заверить наших партнеров и зрителей, что по следам этого инцидента мы полностью поменяли протоколы безопасности с тем, чтобы избежать повторения подобного. Мы приносим свои извинения Hartswood Films, BBC Worldwide и фанатам "Шерлока" по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки", — подчеркнули на канале.

В свою очередь в Би-би-си сообщили, что будут работать с "Первым каналом" в части ужесточения процедур безопасности.

"В продолжение объявления результатов расследования "Первого канала", выявивших единичное и непреднамеренное нарушение правил безопасности со стороны одного из сотрудников, BBC Worldwide приветствует намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем. Мы будем работать совместно с "Первым каналом", чтобы это обеспечить. Мы хотели бы поблагодарить фанатов "Шерлока" по всему миру, которые объединились и помогли нам и российским коллегам минимизировать последствия утечки эпизода. BBC Worldwide благодарит "Первый канал" за надлежащим образом проведенное оперативное расследование, и на этом мы считаем тему закрытой", — говорится в сообщении.