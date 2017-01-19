Рабочая группа займется передачей Исаакиевского собора РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Рабочая группа, которая будет создана в администрации Петербурга для оптимизации процесса передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, подготовит предложения по взаимодействию РПЦ с государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор" с тем, чтобы максимально задействовать опыт и знания его коллектива, включая реставраторов и научных работников.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщал, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее, общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

Рабочая группа должны подготовить предложения по оптимальной модели взаимодействия церкви и музея, должен быть использован опыт и знания научных сотрудников, экскурсоводов и реставраторов — об этом говорится в ответе вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова на запрос депутата Законодательного собрания Максима Резника. Как письме также отмечено, что в состав рабочей группы войдут представители органов исполнительной и законодательной власти города, музейного сообщества, а также министерства культуры РФ и РПЦ.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".