В музее "Чайковский и Москва" появится центр Ростроповича и Вишневской

МОСКВА, 18 янв — РИА Недвижимость. Главгосэкспертиза России одобрила доработанный проект реставрации музея "Чайковский и Москва" и создания на его территории центра культурного и исторического наследия выдающегося виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича и его супруги, знаменитой оперной певицы Галины Вишневской, говорится в сообщении ведомства.

Здание центра планируется пристроить к музею, расположенному на Кудринской площади в центре Москвы. Строительство будет вестись на неиспользуемой в настоящее время дворовой территории участка, сообщается в пресс-релизе.

В новом здании разместятся концертный зал, музыкальные гостиные, постоянная музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Ростроповича и Вишневской, помещения для временных выставок. Также в центре будет работать архив, предоставляющий открытый доступ к материалам и документам, говорится в сообщении.

Сегодня музей Чайковского состоит из двух объединенных строений – основного дома и флигеля старинной городской усадьбы XIX века. В 1872-1873 годах в квартире, занимавшей половину второго этажа флигеля усадьбы, жил композитор Петр Чайковский. Здесь он работал над Второй симфонией, симфонической фантазией "Буря" и музыкой к пьесе-сказке Александра Островского "Снегурочка". Дом на Кудринской – не только памятник истории и культуры народов России, но и один из немногих сохранившихся московских особняков, где жил и останавливался знаменитый композитор.