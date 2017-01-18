Крымские музеи обжаловали решение суда о передаче скифского золота Киеву

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине, сообщила РИА Новости юрист коллегии адвокатов "Инюрколлегия" Анастасия Сивицкая, защищающая интересы крымских музеев в этом процессе.

"Да, музеи заявили об апелляции", — сказала защитник. Она уточнила, что краткая жалоба была подана 16 января, а развернутый текст будет предоставлен позже. Сроки рассмотрения апелляции определит суд.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию скифского золота из Нидерландов в Крым. Окружной суд Амстердама в октябре 2016 года впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву.

В министерстве культуры России заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями.

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