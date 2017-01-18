Крымские музеи обжаловали решение суда о передаче скифского золота Киеву

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине, сообщила РИА Новости юрист коллегии адвокатов "Инюрколлегия" Анастасия Сивицкая, защищающая интересы крымских музеев в этом процессе.
Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.
В министерстве культуры России заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями.
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