Спектакль Безрукова о Высоцком представят в Губернском театре 25 января

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Московский Губернский театр в день рождения Владимира Высоцкого, 25 января, представит первую премьеру этого года – музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке худрука театра, народного артиста России Сергея Безрукова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

В основу спектакля легли воспоминания современников поэта, малоизвестные факты из жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. Спектакль создан при участии Дома-музея В.С. Высоцкого в Москве. Образ Высоцкого не отдан конкретному актеру, а возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен.

"Этот спектакль – дань памяти великому таланту, гению – Владимиру Семеновичу Высоцкому, его исповедальному творчеству. Такие вроде бы пафосные слова, но теперь он уже действительно легенда. Мое и более старшие поколения выросли на его песнях. В моем детстве у всех были его пластинки, и не знать, и не любить Высоцкого было как-то странно. И теперь многое зависит от нас, будут ли его помнить наши дети и те, кто придет после нас", — сказал накануне премьеры Безруков.

В исполнении актеров Губернского театра прозвучат в спектакле самые знаменитые песни и стихи Высоцкого: "Я не люблю", "Моя цыганская", "Баллада о любви", "Мой черный человек", "Лирическая", "Кони привередливые", "На Большом Каретном" и многие другие. Песни будут исполнены в разных жанрах — от классического бардовского исполнения под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х — до абсолютно нового рок-звучания.