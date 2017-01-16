Турецкие власти хотят перезахоронить Назыма Хикмета на родине

АНКАРА, 16 янв — РИА Новости. Анкара выступает за перезахоронение легендарного турецкого поэта Назыма Хикмета на родине, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Хикмет, основоположник турецкой революционной поэзии и известный общественный деятель, подвергался преследованиям на родине за коммунистические убеждения и провел в турецких тюрьмах более 15 лет. В 1951 году он уехал в Советский Союз, где прожил до своей смерти в 1963 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, хотя при жизни он выражал желание быть похороненным на сельском кладбище на своей родине. В 2009 году Хикмету посмертно возвратили турецкое гражданство, которого он был лишен после эмиграции в СССР.

"Мы бы хотели, чтобы он мог бы умереть в своей стране и был похороненным в ней. Мы желаем этого. Но он пережил проблемы в прошлом. Я бы не хотел много говорить о том периоде… Его родственники решили похоронить его в Москве, поэтому он сейчас не в Турции. Если его родственники пожелают, мы, конечно, перевезем его в Турцию, и мы хотим сделать это", — заявил Боздаг, выступая в парламенте Турции в связи со 115-й годовщиной со дня рождения Хикмета, назвав его одним из величайших турецких поэтов.