Мосгорсуд ограничил доступ к пиратским копиям четвертого сезона "Шерлока"

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Мосгорсуд временно ограничил доступ к пиратским копиям последнего сезона популярного сериала "Шерлок", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В понедельник в суд поступило заявление Первого канала об ограничении доступа к пиратским копиям четвертого сезона сериала. В этот же день оно было рассмотрено, и судья вынес решение о принятии обеспечительных мер", — отметили в пресс-службе.

Теперь у телеканала есть 15 дней, чтобы подготовить иск о полной блокировке пиратской продукции.

Ранее сообщалось, что последний, третий эпизод четвертого сезона сериала под названием "Последнее дело" (The Final Problem) в русской озвучке Первого канала нелегально появился в интернете в субботу. На британском телевидении серия была показана в 21.00 по местному времени воскресенья (полночь понедельника мск), а на российском ТВ серия транслировалась на минуту позже, с 00.01 мск.

Компания BBC Worldwide, которая занимается продажами контента корпорации за рубеж, завила о начале расследования утечки. Эксперты предположили, что она могла быть организована специально, чтобы навредить британской телерадиокорпорации.

В пресс-службе Первого канала ранее РИА Новости сообщили, что канал находится в тесном контакте с Би-би-си и проводит расследование в связи с появлением в интернете эпизода британского сериала "Шерлок" на день раньше выхода в эфир. По предварительной версии, сообщили в пресс-службе Первого канала, причиной была хакерская атака.