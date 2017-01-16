Бывшие артисты ансамбля Александрова готовы вернуться в коллектив

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Бывшие артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова готовы вернуться в коллектив, чтобы заместить погибших в крушении самолёта товарищей, заявил РИА Новости солист ансамбля Вадим Ананьев.

Конкурс на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета в ансамбль имени Александрова, 64 артиста которого погибли при крушении Ту-154 в Сочи в конце декабря, начнётся 19 января. В штате ансамбля 186 человек: 9 солистов, мужской хор (64 человека), оркестр (38 человек), смешанная танцевальная группа (35 человек).

"Погибли в основном певцы и балет. Желающие (прийти на их место – ред.) есть, даже те люди, которые когда-то работали в ансамбле, достаточно молодые ребята, изъявили желание участвовать в конкурсе", – сказал Ананьев.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля Александрова, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизавета Глинка.

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