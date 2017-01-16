"Спящую красавицу" в хореографии Григоровича покажут в 40 городах России

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Балет Большого театра "Спящая красавица" в хореографии Юрия Григоровича будет транслироваться в 50 кинотеатрах 39 городов РФ в прямом эфире в рамках проекта ThеatreHD, сообщили в арт-объединении CoolConnections.

Прямая трансляция из Большого театра состоится 22 января, а с 25 февраля начнутся показы в записи в городах, где из-за часового пояса прямая трансляция недоступна. Всего балет покажут в 105 кинотеатрах 60 городов России.

Балет "Спящая красавица", поставленный по мотивам сказки Шарля Перро на музыку Петра Чайковского, — один из шедевров балетной классики. В главных ролях в спектакле, который увидят миллионы зрителей, солисты балета Большого театра — Ольга Смирнова, Семен Чудин, Юлия Степанова и другие.