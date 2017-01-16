"Спящую красавицу" в хореографии Григоровича покажут в 40 городах России
16:4516.01.2017
(обновлено: 16:49 16.01.2017)
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Балет Большого театра "Спящая красавица" в хореографии Юрия Григоровича будет транслироваться в 50 кинотеатрах 39 городов РФ в прямом эфире в рамках проекта ThеatreHD, сообщили в арт-объединении CoolConnections.
Прямая трансляция из Большого театра состоится 22 января, а с 25 февраля начнутся показы в записи в городах, где из-за часового пояса прямая трансляция недоступна. Всего балет покажут в 105 кинотеатрах 60 городов России.
Балет "Спящая красавица", поставленный по мотивам сказки Шарля Перро на музыку Петра Чайковского, — один из шедевров балетной классики. В главных ролях в спектакле, который увидят миллионы зрителей, солисты балета Большого театра — Ольга Смирнова, Семен Чудин, Юлия Степанова и другие.
Знаменитые балеты Юрия Григоровича
Балет "Каменный цветок" Сергея Прокофьева – первый спектакль, поставленный Юрием Григоровичем. С него началась эра знаменитого хореографа. Он поставил его в 1957 г. в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже балет перекочевал в Большой.
В 2016 г. балет "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского в постановке Юрия Григоровича отметил свой 50-летний юбилей. По мнению критиков, Григоровичу удалось превратить наивную сказку Гофмана в серьезное философское произведение о борьбе добра со злом.
Балетмейстер Юрий Григорович на репетиции балета Петра Ильича Чайковского "Спящая красавица" в Государственном Академическом Большом театре.
В 1969 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского, превратив его из сказки в романтическую новеллу. Этот балет стал визитной карточкой Большого.
В 1964 г. Юрий Григорович был назначен главным балетмейстером Большого театра, его первой работой на прославленной сцене стал балет азербайджанского композитора Арифа Меликова "Легенда о любви".
Балет "Золотой век" Дмитрия Шостаковича не идет ни в одном театре мира, кроме Большого. Это балет с непростой историей. После премьеры в 1930 г. его сняли с репертуара. Но в 1982 г. возрожденный усилиями Юрия Григоровича балет получил новое дыхание.
В 1963 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского. Вернее, он отредактировал хореографию Мариуса Петипа. В 1973 году он осуществил еще одну редакцию этого классического балета.
В честь 125-летия Сергея Прокофьева на сцену Большого вернулся его балет "Ромео и Джульетта" в постановке Юрия Григоровича. Ранее, в 1978 г., Григорович в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе создал версию этого балета для Парижской оперы.
"Спартак" в постановке Юрия Григоровича – третья версия этого балета Арама Хачатуряна на сцене Большого театра. Впервые представленная публике в 1968 г. она потрясла основы балетного искусства того времени.
В 2012 г. балет Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева в новой версии вернулся в Большой театр. Его премьера в Большом состоялась в 1975 г. В том же году трупа театра гастролировала в США, где "Иван Грозный" произвел сенсацию.