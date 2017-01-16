Первый канал подозревает хакеров в утечке серии "Шерлока"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Первый канал находится в тесном контакте с телеканалом Би-би-си и проводит расследование в связи с появлением в интернете эпизода британского сериала "Шерлок" на день раньше выхода в эфир, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

"По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования", — сказали в пресс-службе телеканала.

Ранее газета Telegraph сообщила, что Би-би-си также проводит собственное расследование и проверяет версию, согласно которой утечка серии в озвучке Первого канала могла быть организована намеренно, чтобы "навредить британской телерадиокорпорации".

© BBC Wales (2010) Кадр из телесериала "Шерлок"

Заключительный, третий эпизод четвертого сезона сериала под названием "Последнее дело" (The Final Problem) в русской озвучке Первого канала нелегально появился в интернете в субботу. На британском телевидении серию показали в 21.00 по местному времени в воскресенье (полночь понедельника мск), а на российском ТВ показ начался на минуту позже, в 00.01 мск.