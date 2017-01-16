СМИ: Би-би-си расследует утечку серии "Шерлока"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Телеканал Би-би-си расследует появление в интернете эпизода британского сериала "Шерлок" на день раньше выхода в эфир.

Последний, третий эпизод четвертого сезона сериала под названием "Последнее дело" (The Final Problem) в русской озвучке Первого канала нелегально появился в интернете в субботу. На британском телевидении серия была показана в 21.00 по местному времени воскресенья (полночь понедельника мск), а на российском ТВ серия транслировалась на минуту позже, с 00.01 мск.

"BBC Worldwide очень серьезно относится к уязвимостям в строжайших протоколах безопасности контента, мы начали полное расследование обстоятельств утечки", — сообщил представитель компании.

Как отмечает газета Telegraph, британская корпорация модернизировала свою систему безопасности в 2014 году после того, как в сеть попали скрпиты и несмонтированный видеоматериал сериала "Доктор Кто" (Doctor Who). Тогда материалы были украдены из офиса BBC Worldwide в Майами. "Мы привели все в соответствие с золотым стандартом, вот почему подобные вещи вызывают удивление. Это не просто совпадение", — завил газете источник в корпорации.

Первый канал в свою очередь начал собственное расследование. По предварительной версии, причиной утечки была хакерская атака. Первый канал находится в тесном контакте с Би-би-си, заявили в пресс-службе телеканала.

К счастью, да. Несмотря на опасения, что новую серию покажут только через несколько часов, в интернете было сложно нарваться на спойлеры. Соцсеть "ВКонтакте" стала предупреждать своих пользователей в новостной ленте о спойлерах в финальном эпизоде четвертого сезона сериала.

При просмотре ленты перед любой записью, где упоминается слово "Шерлок", автоматически появляется надпись: "Спойлеры: Шерлок". Тем не менее сама запись все равно доступна для просмотра.

В целом, как отмечают поклонники, многие предпочли дождаться премьеры серии на Первом канале. Даже в популярных сообществах, посвященных сериалу во "ВКонтакте", не публиковались все слухи относительно событий заключительного эпизода.