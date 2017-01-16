МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник осмотрит в Москве концертно-театральный комплекс "Филармония-2" в Олимпийской деревне и выступит с приветственным словом в его большом концертном зале имени Рахманинова, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Медведев осмотрит концертно-театральный комплекс "Филармония-2" и выступит с приветственным словом в большом концертном зале имени С. В. Рахманинова. В мероприятии также примут участие заместитель председателя правительства Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский", — говорится в сообщении.

Московская государственная филармония была создана в 1922 году, 29 января ей исполнится 95 лет. В 2014 году для расширения концертных площадок были начаты работы по реконструкции концертного зала в Олимпийской деревне, построенного к Олимпиаде в 1980 году, и созданию на его базе нового концертно-театрального комплекса "Филармония-2".

"Филармония-2" включает большой концертный зал имени Рахманинова, театрально-концертный зал, виртуальный концертный зал и игровой зал, а также репетиционные помещения.

Торжественное открытие концертного зала Рахманинова на 1 тысячу слушателей состоялось в декабре 2014 года. Он был полностью реконструирован и дополнен балконами для формирования естественных отражений звука. Сцена зала легко трансформируется, на ней могут реализовываться симфонические, балетные, танцевальные и театральные проекты.

Театрально-концертный зал на 210 мест предназначен для музыкальных и театральных постановок и выступлений камерных оркестров. Виртуальный концертный зал позволяет вести высококачественные онлайн-трансляции мировых культурных событий. В игровом зале проводятся музыкальные и театральные программы для детей от года до четырех лет.

Репетиционный комплекс включает семь помещений общей площадью более 1 тысячи квадратных метров и по своим характеристикам не имеет аналогов в России. В большом репетиционном зале может разместиться полноценный симфонический оркестр, в четырех малых залах могут одновременно проводить репетиции несколько камерных оркестров, а два танцевальных зала оборудованы балетными станками, зеркалами и специальным покрытием пола.