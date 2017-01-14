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Культура

Lucasfilm не будет создавать принцессу Лею при помощи графики

06:2314.01.2017
(обновлено: 10:12 14.01.2017)
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Американская актриса Керри Фишер. Архивное фото
© AP Photo/ Barry Brecheisen/Invision/AP

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кинокомпания Lucasfilm заявила, что не будет "возрождать" героиню скончавшейся актрисы Керри Фишер принцессу Лею при помощи компьютерной графики.

Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар. Архивное фото
© Lucasfilm Ltd. (1980)
Керри Фишер успела сняться в восьмом эпизоде "Звездных войн"
В компании подчеркнули, что она "навсегда останется частью семьи Lucasfilm. "Мы до сих пор испытываем боль от ее утраты. Мы бережно храним память о ней и наследие принцессы Леи, и всегда будем бороться за прославление всего, что она сделала для "Звездных войн", — подчеркивается в заявлении.

Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.

Прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, которые находятся по соседству друг от друга. Сообщается, что почтить память Фишер и Рейнольдс пришли 125 человек, включая звезд Голливуда Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и Мэг Райан.

Принцесса Лея и другие образы Кэрри Фишер в кино
Кадр из фильма Звездные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая (1983)
© Lucasfilm Ltd. (1983)
Роль принцессы Леи в картине "Звёздные войны" – самая известная работа актрисы Кэрри Фишер в кино.
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
В 1975 году, будучи начинающей актрисой, Кэрри Фишер сыграла роль Лорны в фильме Shampoo. А в 1977 году она предстала перед зрителями в образе принцессы Леи Органа в фильме "Звёздные войны".
Кадр из фильма Под радугой (1981)
© Innovisions (1981)
Лучшими фильмами с участием Кэрри Фишер также считаются "Братья блюз" (1980), "Под радугой" (1981) (на фото), "Амазонки на Луне" (1987), "Страж времени" (1987), "Она вернулась" (1989), "Крик 3" (2000), "Сердцеедки" (2001).
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
© Lucasfilm Ltd. (1980)
Кэрри Фишер снялась в трех эпизодах "Звездных войн" Джорджа Лукаса.
На фото: кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар" (1980).
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
В 1977 году на экраны вышла картина "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда". В этом фильме Кэрри Фишер впервые появилась в роли принцессы Леи.
Американская актриса Кэрри Фишер. 1973 год
© AP Photo/ Jerry Mosey, File
Американская актриса, сценарист и прозаик Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Ее отец, Эдди Фишер — известный актер и певец. Мать, Дебби Рейнольдс — профессиональная актриса.
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
© Lucasfilm Ltd. (1980)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар".
Актеры фильма Звёздные войны. 1978 год
© AP Photo
Актеры фильма "Звёздные войны" Харрисон Форд (Хэн Соло), Энтони Дэниелс (C-3P0), Кэрри Фишер (принцесса Лея) и Питер Мейхью (Чубакка).
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая (1983)
© Lucasfilm Ltd. (1983)
Картина "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая" с Кэрри Фишер в роли принцессы Леи вышла в 1983 году.
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда".
Кадр из фильма Под радугой (1981)
© Innovisions (1981)
Кадр из фильма "Под радугой".
Американская актриса Кэрри Фишер. 1973 год
© AP Photo/ Jerry Mosey
Свои первые роли Кэрри Фишер сыграла на сцене бродвейских театров и варьете. В 1973 году она дебютировала на одной сцене с матерью в мюзикле "Ирэн".
Кадр из фильма Когда Гарри встретил Салли (1989)
© Castle Rock Entertainment (1989)
Кэрри Фишер также снялась в таких картинах, как "Человек в одном красном ботинке" (1985), "Полиция нравов Голливуда" (1986), "Когда Гарри встретил Салли" (1989) (на фото), "Братья-сёстры, соперники-соперницы" (1990).
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая (1983)
© Lucasfilm Ltd. (1983)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая".
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда".
Американская актриса Кэрри Фишер в Беверли-Хиллз, Калифорния. 1990 год
© AP Photo/ Julie Markes
Актриса также занималась доработкой и написанием сценариев. Она работала над такими фильмами, как "Крюк", "Смертельное оружие-3" и "Сестры по несчастью".
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда".
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая (1983)
© Lucasfilm Ltd. (1983)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая".
Кадр из фильма Предместье (1989)
© Imagine Entertainment (1989)
Не менее известные картины из фильмографии актрисы – "Предместье" (1989) (на фото), "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" (2001), "Ангелы Чарли: Только вперёд" (2003), "Просветления Уайта" (2009).
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
© Lucasfilm Ltd. (1980)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар".
Американская актриса Кэрри Фишер и Чубакка на MTV Movie Awards. 1997 год
© REUTERS/ File Photo
В 2015 году актриса вновь вернулась к своей звёздной роли принцессы Леи в очередном, седьмом, эпизоде космической саги "Звёздные войны".
На фото: Кэрри Фишер на MTV Movie Awards.
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