Lucasfilm не будет создавать принцессу Лею при помощи графики

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кинокомпания Lucasfilm заявила, что не будет "возрождать" героиню скончавшейся актрисы Керри Фишер принцессу Лею при помощи компьютерной графики.

В компании подчеркнули, что она "навсегда останется частью семьи Lucasfilm. "Мы до сих пор испытываем боль от ее утраты. Мы бережно храним память о ней и наследие принцессы Леи, и всегда будем бороться за прославление всего, что она сделала для "Звездных войн", — подчеркивается в заявлении.

Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.

Прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, которые находятся по соседству друг от друга. Сообщается, что почтить память Фишер и Рейнольдс пришли 125 человек, включая звезд Голливуда Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и Мэг Райан.