Фильм Кончаловского стал лучшим по версии Гильдии киноведов и кинокритиков

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Лучшим российским фильмом 2016 года по версии Гильдии кинокритиков и киноведов стала картина Андрея Кончаловского "Рай", выдвинутая от России на премию "Оскар", Кончаловский также признан лучшим режиссером, передает корреспондент РИА Новости.

Вручение премии Гильдии "Белый слон" проходило в московском Доме кино в пятницу.

"Я не знаю, почему все так возбуждены по поводу "Оскара", не самый главный приз на свете, но маркетинг есть маркетинг", — сказал Кончаловский, получая призы.

Режиссер отметил, что "Белый слон" — самый дорогой приз для него, "приз от родной русской критики". "Действительно дорогой, потому что он подтвердил идею, которая пришла мне в голову после 50 лет работы в кино: мы не совсем знаем, что такое язык кино, он безграничен, надо иметь смелость сказать себе, что я не знаю, что такое язык, и постараться что-то еще обнаружить", — сказал Кончаловский.

Лауреаты премии

Лучшей актрисой Гильдия признала исполнительницу главной роли в фильме "Зоология" Наталью Павленкову. "Белого слона" за лучшую мужскую роль получил Тимофей Трибунцев ("Монах и бес"). Премией за роли второго плана отметили Светлану Брагарник ("Ученик") и Бориса Каморзина ("Монах и бес").

Приз за лучшую музыку к фильму получил композитор Илья Демуцкий ("Ученик").

Лучшим документальным фильмом критики признали ленту об убитом политике Борисе Немцове "Слишком свободный человек" режиссера Веры Кричевской. Лучшими анимационными фильмами стали две ленты — "До любви" Игоря Ковалева и "Кукушка" Дины Великовской.

Премию имени Мирона Черненко получил режиссер Карен Геворкян за фильм "Вся наша надежда". За "Лучший дебют" отметили картину "Коллектор" режиссера Алексея Красовского с Константином Хабенским в главной роли.

Премия учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России в 1998 году. Определение победителей проходит в два этапа. В первом туре назвать своих фаворитов в 11 номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов, киножурналистов. Во втором туре лауреатов определяет Экспертный совет тайным голосованием.