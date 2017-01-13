Киевский музей русского искусства выступил против его переименования

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Киевский национальный музей русского искусства выступил против решения чиновников местного горсовета переименовать учреждение, убрав из названия словосочетание "русского искусства", сообщила администрация музея на своей странице в Facebook.

Ранее депутаты Киевского городского совета поставили на рассмотрение вопрос о переименовании музея, предложив исключить из названия словосочетание "русского искусства".

"На наш взгляд, изменение названия этого широко известного заведения на основании непутевого чиновничьего решения, без учета мнения специалистов и обсуждения широкой художественной и музейной общественностью, является досадным случаем нарушения европейских норм и демократических принципов, которые провозгласила независимая Украина", — говорится в сообщении.

По мнению администрации, сохранение названия музея является примером уважительного отношения к его основателям, а переименование учреждения может быть неоднозначно воспринято во всем мире и нанести вред имиджу страны на международной арене.

"У работников музея вызывает удивление, что такой важный вопрос, связанный с дальнейшей судьбой заведения, решается без учета мнения научного коллектива, без соответствующего обсуждения специалистами, поклонниками искусства, многочисленными посетителями музея", — подчеркнула администрация музея.

Согласно сообщению, в настоящее время проводится анкетирование по изменению названия.