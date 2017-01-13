Шнуров опубликовал график юбилейного турне "Ленинграда"

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Группа "Ленинград", которая в пятницу отмечает двадцатилетие, отправится в мировое юбилейное турне, график которого лидер группы Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сегодня, 13 января, "Ленинграду" исполняется 20 лет! Праздник едет к вам!!!!!" — написал Шнуров.

Тур стартует 7 марта в родном городе Шнурова Петербурге и пройдет по 16 городом России, а также в странах СНГ и Балтии. Помимо этого "Ленинград" выступит в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Будапеште, Берлине, Сан-Франциско, Тель-Авиве, Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне.

В Москве концерт пройдет 13 июля. Завершится тур 10 ноября в Краснодаре.