Шнуров опубликовал график юбилейного турне "Ленинграда"

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Группа "Ленинград", которая в пятницу отмечает двадцатилетие, отправится в мировое юбилейное турне, график которого лидер группы Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
"Сегодня, 13 января, "Ленинграду" исполняется 20 лет! Праздник едет к вам!!!!!" — написал Шнуров.
Сегодня, 13 января, Ленинграду исполняется 20 лет! ПРАЗДНИК ЕДЕТ К ВАМ!!!!!!! 💥7 марта – Петербург 💥19 марта – Минск 💥26 марта – Череповец 💥2 апреля – Варшава 💥6 апреля – Пермь 💥9 апреля – Волгоград 💥20 апреля – Воронеж 💥27 апреля – Нижний Новгород 💥3 мая – Париж 💥5 мая – Лондон 💥17 мая – Таллин 💥18 мая – Вильнюс 💥20 мая – Рига 💥25 мая – Кишинёв 💥7 июня – Новосибирск 💥9 июня – Владивосток 💥11 июня – Хабаровск 💥2 июля – Казань 💥5 июля – Севастополь 💥13 июля – Москва 💥10 августа – Сочи 💥15 августа – Будапешт 💥27 августа – Калининград 💥12 сентября – Лимассол 💥14 сентября – Тель-Авив 💥29 сентября – Франкфурт-на-Майне 💥30 сентября – Дюссельдорф 💥2 октября – Берлин 💥13 октября – Нью-Йорк 💥15 октября – Сан-Франциско 💥21 октября – Екатеринбург 💥9 ноября – Ростов-на-Дону 💥10 ноября – Краснодар
Тур стартует 7 марта в родном городе Шнурова Петербурге и пройдет по 16 городом России, а также в странах СНГ и Балтии. Помимо этого "Ленинград" выступит в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Будапеште, Берлине, Сан-Франциско, Тель-Авиве, Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне.
В Москве концерт пройдет 13 июля. Завершится тур 10 ноября в Краснодаре.