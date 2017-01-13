Создатели фильма "Empire V" ищут актрису в интернете

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Создатели картины "Empire V" по одноименной книге Виктора Пелевина объявили всероссийский кастинг на роль главной героини Геры, сообщается на сайте проекта.

"В рамках проекта всем участницам предоставляется возможность получить роль Геры в новом фильме Виктора Гинзбурга. Конкурс будет проходить в несколько этапов. При помощи народного голосования будет выбрана девушка, которой предстоит встретиться в финальной битве с конкурсанткой, выбранной самим режиссером", — говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо получить задание от самого режиссера, а также, представив себя в роли главной героини, загрузить три своих фотографии и "харизматичное видео".

Книга Empire V с подзаголовком "повесть о настоящем сверхчеловеке" — история о том, как 19-летний грузчик Роман Шторкин становится вампиром и получает титул Рамы II. О планах экранизировать "Empire V" Гинзбург рассказывал еще в 2011 году. Тогда он говорил, что картина раздвинет рамки жанра фильмов о вампирах. Бюджет картины составит 11,5 миллиона долларов.