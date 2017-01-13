Певица Жанна Роштакова умерла в ванной в своей квартире

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Во Владивостоке в возрасте 33 лет умерла певица Жанна Роштакова. Об этом сообщил друг артистки, певец Прохор Шаляпин.

Эту информацию официально подтвердили в региональном управлении МВД.

Причины смерти певицы сейчас выясняются. "Она ничем не болела, ничто не предвещало беды", написал накануне Шаляпин в Instagram.

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Янв 11 2017 в 12:59 PST

По словам певца, Роштакова несколько лет назад уехала во Владивосток, но недавно решила вернуться в Москву.

Шаляпин и Роштакова дружили с 1999 года, когда познакомились на программе "Утренняя звезда". Как рассказал певец, они всегда "были на одной волне".

О смерти Роштаковой стало известно в среду, пишут местные СМИ со ссылкой на полицию. Также появлялась информация, что она была солисткой группы "Лицей", однако представитель коллектива Евгений Яковлев опроверг РИА Новости эти данные. По его словам, она несколько раз выступала "на подмене", но в основной состав не входила.

Жанна Роштакова участвовала в различных музыкальных конкурсах и проектах. Она стала лауреатом Всемирной молодежной премии "Хрустальная нота" (1997), победила в конкурсах "Утренняя звезда" (1999) и "Зажги свою звезду" (2000). Состояла в Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы.