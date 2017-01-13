"Викинг" вошел в десятку лидеров мирового проката, но может не окупиться

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Историческая сага "Викинг" впервые в истории российской киноиндустрии вырвалась в десятку лидеров мирового кинопроката, а также заняла третью строчку в десятке самых кассовых российских фильмов, однако, по расчетам аналитиков, несмотря на такой успех, фильм может не окупить затраты на производство.
Выше только "Звездные войны"
Выше по сборам "Викинга" в мировом прокате за уикэнд 5-8 января кассовые хиты Голливуда: "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Пассажиры", "Зверопой" (старт в России – 2 марта), "Моана" и "Великая стена" (старт в России – 16 февраля), а также чемпионы проката из Индии, Китая и Японии, показ которых в наших кинотеатрах не планируется, уточняется в материале.
… и Сталинград
Как рассказал РИА Новости редактор портала kinobusiness.com Александр Семенов, если посмотреть на сборы картины не только с учетом прошедших выходных, но и на 9 и 10 января, фильм уже собрал более 1,27 миллиарда рублей и вошел в тройку самых кассовых отечественных фильмов, обогнав "Елки-3" со сборами в 1,24 миллиарда рублей. Выше "Викинга" теперь только "Экипаж", который собрал 1,5 миллиарда рублей, и "Сталинград" Федора Бондарчука с 1,6 миллиарда рублей.
Выйдет ли в ноль
"Не беря в расчет все нюансы по поводу финансирования фильма фондом кино, ему несколько лет давали частично возвратные деньги, в этом и прошлом году невозвратные, то для того, чтобы он вышел хотя бы в ноль, ему нужно собрать в районе 3,5 миллиарда рублей, так как 50% из этой суммы отдается кинотеатрам. В кинопрокате он 100% даже в ноль не выйдет", — подчеркнул специалист.
Он добавил, что фильму дают шанс окупиться продажи в СНГ, а на западную аудиторию вряд ли стоит рассчитывать, так как это "чисто русская история". "Еще фильм может заработать с помощью продаж в интернет, но это будет, скорее всего, не скоро", — добавил собеседник агентства.
"Викинг" режиссера Андрея Кравчука — высокобюджетный проект продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Работа над фильмом продолжалась более 7 лет. Для съемок было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысяч оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. В основу исторической саги легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.