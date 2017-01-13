"Викинг" вошел в десятку лидеров мирового проката, но может не окупиться

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Историческая сага "Викинг" впервые в истории российской киноиндустрии вырвалась в десятку лидеров мирового кинопроката, а также заняла третью строчку в десятке самых кассовых российских фильмов, однако, по расчетам аналитиков, несмотря на такой успех, фильм может не окупить затраты на производство.

Выше только "Звездные войны"

"Впервые в истории нашей киноиндустрии российский фильм вошёл в топ-10 лидеров кассовых сборов мирового кинотеатрального проката. Заработав за прошедший уикэнд $6,7 миллиона (около 402 миллионов рублей) в 2600 кинотеатрах России, а также в трёх странах Прибалтики, блокбастер "Викинг" (режиссер Андрей Кравчук, продюсеры Константин Эрнст, Анатолий Максимов) опередил по кассовым сборам американскую драму "Призрачная красота", — говорится в сообщении Роскино.

По данным компании, фильм "Призрачная красота" с участием одного из самых высокорентабельных актеров Голливуда Уилла Смита демонстрировался в 49 странах, собрав $6,6 миллиона (около 396 миллионов рублей) за выходные, тогда как "Викинг" – всего в четырех странах собрал за выходные $6,7 миллиона.

Выше по сборам "Викинга" в мировом прокате за уикэнд 5-8 января кассовые хиты Голливуда: "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Пассажиры", "Зверопой" (старт в России – 2 марта), "Моана" и "Великая стена" (старт в России – 16 февраля), а также чемпионы проката из Индии, Китая и Японии, показ которых в наших кинотеатрах не планируется, уточняется в материале.

… и Сталинград

Как отмечает Роскино, "Викинг" вполне может стать самым кассовым российским релизом 2016 года, если по общей кассе обгонит "Экипаж" Николая Лебедева со сборами в $22,8 миллиона (около 1,4 миллиарда рублей). При этом бюджет саги, по данным компании, составляет $20 миллионов долларов (около 1,3 миллиарда рублей).

Как рассказал РИА Новости редактор портала kinobusiness.com Александр Семенов, если посмотреть на сборы картины не только с учетом прошедших выходных, но и на 9 и 10 января, фильм уже собрал более 1,27 миллиарда рублей и вошел в тройку самых кассовых отечественных фильмов, обогнав "Елки-3" со сборами в 1,24 миллиарда рублей. Выше "Викинга" теперь только "Экипаж", который собрал 1,5 миллиарда рублей, и "Сталинград" Федора Бондарчука с 1,6 миллиарда рублей.

Выйдет ли в ноль



Несмотря на такой успех, как отметил аналитик компании "Movie research", далеко не факт, что фильм сможет окупить свои затраты на производство. По словам собеседника агентства, учитывая, что картину начали производить еще семь лет назад, то есть до кризиса, то найти его реальный бюджет сейчас невозможно, так как доллар на каком-то этапе производства удвоился, но затраты составляют примерно 1,7 миллиарда рублей.

"Не беря в расчет все нюансы по поводу финансирования фильма фондом кино, ему несколько лет давали частично возвратные деньги, в этом и прошлом году невозвратные, то для того, чтобы он вышел хотя бы в ноль, ему нужно собрать в районе 3,5 миллиарда рублей, так как 50% из этой суммы отдается кинотеатрам. В кинопрокате он 100% даже в ноль не выйдет", — подчеркнул специалист.

Он добавил, что фильму дают шанс окупиться продажи в СНГ, а на западную аудиторию вряд ли стоит рассчитывать, так как это "чисто русская история". "Еще фильм может заработать с помощью продаж в интернет, но это будет, скорее всего, не скоро", — добавил собеседник агентства.

"Викинг" режиссера Андрея Кравчука — высокобюджетный проект продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Работа над фильмом продолжалась более 7 лет. Для съемок было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысяч оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. В основу исторической саги легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.