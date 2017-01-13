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Культура

"Викинг" вошел в десятку лидеров мирового проката, но может не окупиться

13:1313.01.2017
(обновлено: 13:44 13.01.2017)
202249645
Кадр из фильма Викинг
© Дирекция Кино/Централ Партнершип (2016)

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Историческая сага "Викинг" впервые в истории российской киноиндустрии вырвалась в десятку лидеров мирового кинопроката, а также заняла третью строчку в десятке самых кассовых российских фильмов, однако, по расчетам аналитиков, несмотря на такой успех, фильм может не окупить затраты на производство.

Выше только "Звездные войны"

Кадр из фильма Викинг. Архивное фото
© Дирекция Кино/Централ Партнершип, 2016
Более 60 стран купили права на российский фильм "Викинг"
"Впервые в истории нашей киноиндустрии российский фильм вошёл в топ-10 лидеров кассовых сборов мирового кинотеатрального проката. Заработав за прошедший уикэнд $6,7 миллиона (около 402 миллионов рублей) в 2600 кинотеатрах России, а также в трёх странах Прибалтики, блокбастер "Викинг" (режиссер Андрей Кравчук, продюсеры Константин Эрнст, Анатолий Максимов) опередил по кассовым сборам американскую драму "Призрачная красота", — говорится в сообщении Роскино.

Кадр из фильма Викинг
© Дирекция Кино/Централ Партнершип (2016)
Сценарист Андрей Рубанов: в "Викинге" правды больше, чем в "Гладиаторе"
По данным компании, фильм "Призрачная красота" с участием одного из самых высокорентабельных актеров Голливуда Уилла Смита демонстрировался в 49 странах, собрав $6,6 миллиона (около 396 миллионов рублей) за выходные, тогда как "Викинг"  – всего в четырех странах собрал за выходные $6,7 миллиона.

Выше по сборам "Викинга" в мировом прокате за уикэнд 5-8 января кассовые хиты Голливуда: "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Пассажиры", "Зверопой" (старт в России – 2 марта), "Моана" и "Великая стена" (старт в России – 16 февраля), а также чемпионы проката из Индии, Китая и Японии, показ которых в наших кинотеатрах не планируется, уточняется в материале.

… и Сталинград

Кадр из фильма Викинг. Архивное фото
© Дирекция Кино/Централ Партнершип (2016)
Роскомнадзор выявил сайты, нелегально распространявшие копии "Викинга"
Как отмечает Роскино, "Викинг" вполне может стать самым кассовым российским релизом 2016 года, если по общей кассе обгонит "Экипаж" Николая Лебедева со сборами в $22,8 миллиона (около 1,4 миллиарда рублей). При этом бюджет саги, по данным компании, составляет $20 миллионов долларов (около 1,3 миллиарда рублей).

Как рассказал РИА Новости редактор портала kinobusiness.com Александр Семенов, если посмотреть на сборы картины не только с учетом прошедших выходных, но и на 9 и 10 января, фильм уже собрал более 1,27 миллиарда рублей и вошел в тройку самых кассовых отечественных фильмов, обогнав "Елки-3" со сборами в 1,24 миллиарда рублей. Выше "Викинга" теперь только "Экипаж", который собрал 1,5 миллиарда рублей, и "Сталинград" Федора Бондарчука с 1,6 миллиарда рублей.

Выйдет ли в ноль

Встреча президента РФ В. Путина со съёмочной группой фильма Викинг
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе со съемочной группой картины
Несмотря на такой успех, как отметил аналитик компании "Movie research", далеко не факт, что фильм сможет окупить свои затраты на производство. По словам собеседника агентства, учитывая, что картину начали производить еще семь лет назад, то есть до кризиса, то найти его реальный бюджет сейчас невозможно, так как доллар на каком-то этапе производства удвоился, но затраты составляют примерно 1,7 миллиарда рублей.

"Не беря в расчет все нюансы по поводу финансирования фильма фондом кино, ему несколько лет давали частично возвратные деньги, в этом и прошлом году невозвратные, то для того, чтобы он вышел хотя бы в ноль, ему нужно собрать в районе 3,5 миллиарда рублей, так как 50% из этой суммы отдается кинотеатрам. В кинопрокате он 100% даже в ноль не выйдет", — подчеркнул специалист.

Он добавил, что фильму дают шанс окупиться продажи в СНГ, а на западную аудиторию вряд ли стоит рассчитывать, так как это "чисто русская история". "Еще фильм может заработать с помощью продаж в интернет, но это будет, скорее всего, не скоро", — добавил собеседник агентства.

"Викинг" режиссера Андрея Кравчука — высокобюджетный проект продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Работа над фильмом продолжалась более 7 лет. Для съемок было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысяч оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. В основу исторической саги легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.

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Культура
Обсуждение
17 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Сергей Бруньковский
    Фильм откровенно плох с исторической и идеологической точки зрения!! Быт славян(даже князей) показан так, как будто они не мылись и не убирались в домах до прихода христианства- чистые одежды показаны на гражданах Византии и при крещении киевлян!! Невеста князя с распущенными волосами(великий позор для славянской женщины) и прилюдно пререкается с отцом князем-не слыхано для патриархального общества!! Жрицы ( какого божества?)показаны юродивыми, а на служителями религиозного культа. Человеческие жертвоприношения у славян в то время не практиковалось, только у адептов богини смерти Морены( прообраз сатанистов), которые преследовались властью! Почему не показано какой террор устроил князь Владимир с дружиной в Киеве и по всей Руси против тех кто не отрекся от старых богов??
    14:28
    13.01.2017
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  • Рос К
    Не отличается от "исторического" ролика о русской истории в ельцин-центре. Это немецкая трактовка нашей истории. Немцы - "просвещенные", несмотря на завшиленность до 18 века, а русские до немцев грибы в лесу собирали. Последние археологические раскопки и записи тех же католиков начала 1 тысячелетия (но только для узкого круга), персов - говорят совсем о другом.
    14:09
    13.01.2017
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  • pli01
    Посмотрел пару эпизодов, не впеатлило на самом деле. Не притянуло к экрану как говорят. Даже кое где оттолкнуло.
    13:54
    13.01.2017
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  • katya_k_s
    Даже не хочется смотреть. Не вели люди 1000 лет назад себя так как мы - и это главная ошибка современных режиссеров. сравните с классикой исторического кино, люди или живут историей или переносят её на себя современного, иначе получается сказка по мотивам истории... Бросить снимать и смотреть худ-исторические фильмы! Только документальные! Они хотя бы живые!
    14:05
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Рос К
    Не отличается от "исторического" ролика о русской истории в ельцин-центре. Это немецкая трактовка нашей истории. Немцы - "просвещенные", несмотря на завшиленность до 18 века, а русские до немцев грибы в лесу собирали. Последние археологические раскопки и записи тех же католиков начала 1 тысячелетия (но только для узкого круга), персов - говорят совсем о другом.
    14:09
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Бруньковский
    Фильм откровенно плох с исторической и идеологической точки зрения!! Быт славян(даже князей) показан так, как будто они не мылись и не убирались в домах до прихода христианства- чистые одежды показаны на гражданах Византии и при крещении киевлян!! Невеста князя с распущенными волосами(великий позор для славянской женщины) и прилюдно пререкается с отцом князем-не слыхано для патриархального общества!! Жрицы ( какого божества?)показаны юродивыми, а на служителями религиозного культа. Человеческие жертвоприношения у славян в то время не практиковалось, только у адептов богини смерти Морены( прообраз сатанистов), которые преследовались властью! Почему не показано какой террор устроил князь Владимир с дружиной в Киеве и по всей Руси против тех кто не отрекся от старых богов??
    14:28
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Бруньковский
    Почему викинг?? Не Владимир, не Рюрик не были скандинавами!! Даже по фильму видно, что он не один из норманнов- они не считают его своим и отказываются выходить на стены без оплаты( он просто привел отряд наемников, а не побратимов)!! Кстати воевода(возможно родственник) убитого им брата продолжает быть ему(брату) верным и мстит до последнего!!
    14:34
    13.01.2017
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  • Дмитрий БРИЗЗ
    Очень даже достойная картина! Смотрели с удовольствием всей семьей!
    15:05
    13.01.2017
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  • politon в ответ пользователю Рос К(показатьскрыть)
    Рос К, а о чем они говорят? Как укры черное море копали? По сути древняя история ариев это история всех ариев, а не отдельно каких то протославян которых в таком в виде не существовало и история славян не разрывно связана со всеми другими арийскими народами... что до викингов, или норман. то они конечно не то чтобы дали цивилизацию, но до их прихода было много отдельных племен, они точнее их династия послужила объединению их и созданию отдельного государства ,но нельзя говорить, что до Рюрика вообще ничего не было, была государственность. но не общая а у каждого отдельного племени своя, Христианство же стало окончательным объединяющим звеном, так как еще при Владимире древляне, северяне, вятичи, поляне, кривичи и т.д.. считались отдельными народами, хоть и управлялись одним князем и ПВЛ тоже говорит неоднократно, что Владимир уходил именно к норманам за помощью, как позже будет поступать и его сын Ярослав т.е. связь у них точно была именно с викингами... а о существовании отдельных линий не рюриковичей говорит, хотя бы о существовании Рогволда, хотя скорее всего он был норманом и его предки княжили со времен Рюрика
    15:09
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Дмитрий БРИЗЗ
    Продюсер фильма "Викинг" Анатолий Максимов ответил на критику зрителей исторической достоверности своей киноленты в интервью "Газета.ru"
    Максимов счел, что основные претензии критиков касаются того, что в кинофильме не показано крещение Руси "огнем и мечом" и назвал такую позицию "поверхностным знанием". По его словам, это тезис был выдуман историком XVIII века Василием Татищевым и не подтвержден никакими археологическими находками.

    "События, о которых рассказывает "Викинг", находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них", — уточнил продюсер.

    Говоря о большом количестве исторических "ляпов" он отметил, что в голливудском "Гладиаторе" и вовсе нашли 250 недостоверных моментов. Свободное обращение с историческим материалом Максимов объяснил слабой изученностью эпохи. Использование драккаров в Черном море продюсер признал не вполне верным с точки зрения истории, но отметил, что это более эффектно с точки зрения изображения.

    Создатель "Викинга" пояснил, что его кинолента в точности воспроизводит "Повесть временных лет", назвав летопись бесспорным историческим документом, уточнив, что языческие верования досконально не изучены, поэтому свободная интерпретация образа волхва на основе известной языческой системы ценностей вполне допустима.

    "У меня даже появилась любимая одна цитата из отзыва: "Тут какие-то мрази (полагаю, это мы) пытаются сказать, что язычество и большевизм — это грязь и мерзость". Раньше никогда не думал, как близко связаны между собой эти понятия. Спасибо, теперь понимаю", — заключил он.
    15:13
    13.01.2017
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  • pav1711 в ответ пользователю Рос К(показатьскрыть)
    Рос К, А еще интересно посмотреть как этот бредовый фильм пиарят в новостях на канале "Россия 24". Собрали типа всяких представителей РПЦ, "историков" с мировым именем, Гордонов всяких. Так сидит там баба (доктор исторических наук) и говорит, то что в фильме показали всех грязными и немытыми это нормально. Говорит еще в 16 веке в Европе было очень хорошо, если люди мылись хотя бы раз месяц и так было везде. Так вот возникает вопрос, какой это доктор исторических наук, раз не знает, что "русская" баня описывалась не раз такими людьми как Геродот (5век до н.э.), историк Прокопий Кесарийский, живший в 5 веке, Не́стор Летописец подробно описывал баню в "Повесть временных лет". И сразу становиться понятным, почему у этих "историков" мировые имена. Но как бы Запад не пытался принизить славян - ничего у них не получится.
    15:17
    13.01.2017
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  • alex47.47
    Сегодня по Миру гуляет голливудский кинопрокат. Если кому-то нравится этот потолочный ширпотреб, не имеющий ни исторического, ни эстетического, ни художественного смысла, да ради "коридора", смотрите эти картинки. Из Истории известно, что у Владимира, как и у многих исторических персонажей отсутствует дата рождения. Кто со 100% - гарантией может доказать, что все они не "втиснуты" в "историю" ради удобоваримой хронологической летописи ? К тому же Владимир был не родным "мл.сыном" Святослава, а бастардом. А был ли мальчик, уважаемые ?
    15:41
    13.01.2017
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  • evgenyi_b в ответ пользователю Сергей Бруньковский(показатьскрыть)
    Сергей Бруньковский, правду не показали, потому что:
    1. Она никому не нужна.
    2. Правда не соберет кассы. Для кассы нужна картинка, пусть искаженная.
    Также, фильм снят по типу "до и после", т.к. главной религией в РФ считается христианство. Мол, язычество грязное и плохое, а христианство белое и пушистое. А если показать, как Вы просите, гонения на язычников, так это не по-христиански (в понимании "Возлюби ближнего своего") будет.
    А что до качества фильма - подскажите более-менее нормальный, качественный российский фильм, который пытается быть кассовым?
    15:41
    13.01.2017
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  • Юрий Северин в ответ пользователю politon(показатьскрыть)
    politon, За такое написание русской "истории" Ломоносов М.В. одному из "историков", немцев, морду набил.
    15:44
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • evgenyi_b
    Викинг...хм, а почему "Викинг"? Почему не "Владимир"? Сразу связь веков, дважды патриотично, и в тему.
    На мой взгляд, "Викинг" - это уже не патриотично, уже минус 50% "кассовости".
    15:47
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • SergOrlov1964
    Кадры красочные, а внутри - пустота. Эти фильмы - погреться зимой в киношке и погрызть попкорн.
    15:50
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Константин Шевченко
    Сорос, ротшильды, ротфелеры и 5 колона пусть и окупают. Какая тематика, такие покупатели.
    15:57
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Alex Sadursky
    Так как мой коммент удалили..Выражу своё мнение осторожно ..
    Нет слов....
    16:14
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Андрей Сурин в ответ пользователю Рос К(показатьскрыть)
    Рос К, так наверное и делали с прицелом на западного зрителя и "современную" молодежь
    16:14
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • evgkis
    > Использование драккаров в Черном море продюсер признал не вполне верным с точки зрения истории, но отметил, что это более эффектно с точки зрения изображения.

    А про наличие византийских дромонов у Киева, т.е. за днепровскими порогами он тоже сказал "более эффектно с точки зрения изображения" ?

    Вообще, отличный подход!

    - Господин Максимов, а почему в вашем фильме печенегов давят гусеницами танки?

    - Это более эффектно с точки зрения изображения!
    16:24
    13.01.2017
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  • Дмитрий Широков
    Это ж так по-нашему, по-михалковски )) Бюджет распилен, лубок нарисован, а в сухом остатке - ничего...
    16:25
    13.01.2017
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  • Владислав Хугин
    Вот как раз на Западе эта "чисто русская история" вполне себе может окупиться. Потому что убогая и грязная докрещенская Русь - точно попадает в контекст многовековых русофобских представлений.
    16:54
    13.01.2017
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