Повесть Толстого "Хаджи-Мурат" впервые экранизируют в России

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Повесть Льва Толстого "Хаджи-Мурат" впервые экранизируют в России, предположительно, съемки должны начаться в ноябре 2017 года, сообщила пресс-служба студии "Визориум".

"Хаджи-Мурат" – посмертно опубликованная в 1912 году повесть Толстого, герой которой наиб имама Шамиля, перешедший на сторону русских. Произведение ранее экранизировали в Германии, Италии и Турции, но попытки снять фильм в СССР и России, хотя и предпринимались, успешны не были.

"Съемки проекта предположительно должны начаться в ноябре 2017 года, сейчас идет активный подготовительный период", — говорится в сообщении.

Режиссером фильма станет Вадим Дубровицкий, имена исполнителей главных ролей пока держат в тайне. Однако известно, что ведущие роли в фильме исполнят в том числе кавказские актеры.

"Не исключено, что фильм будет существовать в двух форматах — полный метр для кинопроката и телевизионный сериал", — уточнили в пресс-службе.