Более 60 стран купили права на российский фильм "Викинг"

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Международные продажи фильма "Викинг" начались еще в рамках кинорынка в Торонто, и на сегодняшний день картина продана более чем в 60 стран, в том числе Германию, Испанию, Бельгию, Швейцарию, Чехию, Словакию, страны бывшей Югославии, сообщает в пятницу пресс-служба Первого канала.

Кроме того, подписаны сделки с Китаем, Кореей, странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, добавляют на канале.

"Замечательно, что десятки стран оценили качество картины и приобрели права на показ "Викинга", тем самым признав не только его кинематографические достоинства, но и проявив большой интерес к русской истории. Безусловно, зарубежный прокат позволит улучшить финансовые результаты картины", — отметил продюсер фильма, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Викинг" режиссера Андрея Кравчука — высокобюджетный проект продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Работа над фильмом продолжалась более семи лет. Для съемок было построено несколько декорационных комплексов, сшито более полутора тысяч оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. В основу исторической саги легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.