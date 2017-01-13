Музейное сообщество просит власти "не заводить ситуацию с Исаакием в тупик"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Творческий союз музейных работников Петербурга и Ленинградской области рассчитывает на взаимодействие городских властей и Русской православной церкви при передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, при этом, по оценке союза, это решение может повлечь ликвидацию музейного комплекса.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что этот вопрос решен в пользу церкви. По словам вице-губернатора Михаила Мокрецова, юридический статус здания Исаакиевского собора не поменяется после передачи его в безвозмездное пользование РПЦ, что может занять менее трех лет. Церковь со своей стороны обещает расширить музейную деятельность и отменить плату за вход в собор.

"Несмотря на последние события, музейное сообщество Санкт-Петербурга и Ленинградской области надеется на то, что как администрация Санкт-Петербурга, так и Русская православная церковь найдут возможности для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик. Нам кажется, что учитывая далеко не однозначную оценку объявленного решения, влекущего за собой ликвидацию одного из самых успешных музеев России, мы сможем продолжить совместную работу по поиску правильного пути – пути сотрудничества и взаимодействия, а не противостояния", — говорится в заявлении президиума творческого союза музейщиков города и области.

Как отмечается в заявлении, его авторы опасаются уничтожения Исаакия как музея-памятника. "Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, сомнений нет, так как работа любого музея – это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации", — считают представители музейного сообщества.

По их оценке, государственный музей "Исаакиевский собор" имеет, среди прочего, "непреходящее священное значение для нескольких поколений музейных работников Ленинграда", а его постоянная выставка "Чтобы помнили" воспринимается как памятник подвигу музейщиков в военное время.

Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".