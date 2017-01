Объявлена часть конкурсной программы Берлинале

БЕРЛИН, 10 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Объявлена часть конкурсной программы Берлинского кинофестиваля (Berlinale), как сообщили РИА Новости в пресс-службе форума, полная программа будет озвучена руководителем фестиваля Дитером Коссликом на пресс-конференции в Берлине 31 января.

Фестиваль пройдет в этом году в 67 раз, до сих пор заявленных российских картин нет. Последний раз россияне увозили награду из Берлина в 2015 году — тогда операторы фильма Алексея Германа-младшего "Под электрическими облаками" Евгений Привин и Сергей Михальчук получили "Серебряного медведя" за выдающийся вклад в киноискусство.

В этом году в конкурсе будут, в том числе, картины из Бельгии, Бразилии, Германии, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Ирландии, Японии, Австрии, Португалии, Чехии.

В программе заявлена картина режиссера из Южной Кореи Хона Сан-су On the Beach at Night Alone, фильм "Бар" испанца Алекса де ла Иглесиа, "Белые ночи" немецкого режиссера Томаса Арслана, "Йоахим" режиссера из Бразилии Марсело Гомеса, "Логан" Джеймса Мангольда (США), "Мистер Лонг" режиссера из Японии Сабу (Хироюки Танака), фильм "Возвращение в Монток" немецкого режиссера Фолькера Шлёндорфа.

Вне конкурса на фестивале будет показан фильм британца Дэнни Бойла "На игле-2".

Берлинский международный кинофестиваль впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается одним из самых крупных и престижных в мире кино. Берлинале ориентируется в основном на так называемое авторское кино. В конкурсной программе участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, снятые не ранее чем за 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других смотрах.

В разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале имели фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссеров французской "новой волны" — Жан-Люка Годара, Клода Шаброля.