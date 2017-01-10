Крымские музеи готовят апелляцию по скифскому золоту

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Процесс подготовки апелляции на решение окружного суда Амстердама по поводу коллекции скифского золота, переданной украинской стороне, начат, сообщил директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Ранее окружной суд Амстердама принял решение передать крымскую коллекцию Украине. Решение о подаче апелляции должно быть принято в течение трех месяцев представителями крымских музеев.

"Приступили (к подготовке апелляции – ред.)", — сказала Мальгин РИА Новости.

По его словам, подготовкой апелляции занимаются непосредственно адвокаты, представляющие интересы крымских музеев в суде.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию скифского золота из Нидерландов в Крым. Окружной суд Амстердама в октябре 2016 года впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву.

В министерстве культуры России заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями.

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