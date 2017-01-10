Телеканал Showtime объявил дату возвращения на экраны сериала "Твин Пикс"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Долгожданный новый сезон американского сериала "Твин Пикс" выйдет на экраны 21 мая, объявил президент телеканала Showtime Дэвид Невинс.

Оригинальный сериал "Твин Пикс" транслировался в 1990–1991 годах и представлял собой триллер с элементами мистики. В центре сюжета было убийство школьницы-подростка Лоры Палмер в вымышленном идиллическом городке Твин Пикс. Главную роль следователя, агента ФБР Дейла Купера исполнял Кайл Маклахлен. Пилотный эпизод сериала посмотрели рекордные 34 миллиона зрителей, но к концу второго сезона — который был снят по настоянию зрителей и вопреки первоначальной задумке режиссера — аудитория снизилась до 10 миллионов за серию.

Авторами и продюсерами нового "Твин Пикс", как и в оригинальных сезонах сериала, стали культовый режиссер Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост.

Премьерный эпизод будет длиться два часа, уточняет издание Variety. Сообщается, что Линч снял все 18 часов нового третьего сезона. Звезда сериала Кайл Маклахлен также принял участие в съемках наряду с другими вернувшимися в сериал актерами и "новичками".