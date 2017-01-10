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Культура

Телеканал Showtime объявил дату возвращения на экраны сериала "Твин Пикс"

10:3410.01.2017
(обновлено: 11:36 10.01.2017)
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Актеры сериала Твин Пикс во время презентации нового сезона на телеканале Showtime. 9 января 2017
© AP Photo/ Steve Cohn/Invision for Showtime

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Долгожданный новый сезон американского сериала "Твин Пикс" выйдет на экраны 21 мая, объявил президент телеканала Showtime Дэвид Невинс.

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Оригинальный сериал "Твин Пикс" транслировался в 1990–1991 годах и представлял собой триллер с элементами мистики. В центре сюжета было убийство школьницы-подростка Лоры Палмер в вымышленном идиллическом городке Твин Пикс. Главную роль следователя, агента ФБР Дейла Купера исполнял Кайл Маклахлен. Пилотный эпизод сериала посмотрели рекордные 34 миллиона зрителей, но к концу второго сезона — который был снят по настоянию зрителей и вопреки первоначальной задумке режиссера — аудитория снизилась до 10 миллионов за серию.

Авторами и продюсерами нового "Твин Пикс", как и в оригинальных сезонах сериала, стали культовый режиссер Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост.

Премьерный эпизод будет длиться два часа, уточняет издание Variety. Сообщается, что Линч снял все 18 часов нового третьего сезона. Звезда сериала Кайл Маклахлен также принял участие в съемках наряду с другими вернувшимися в сериал актерами и "новичками".

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Культура
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Александр Дементьев
    Мне бы хотелось, чтобы "скелет в шкафу" под названием "Твин Пикс", остался в шкафу! Чтобы его оставили в покое.
    Если люди не знают или не помнят, но сериал закончился по-идиотски и тролльно, потому что толком ничем не закончился!
    Помнится, люди были весьма разочарованны и возмущены!
    Продолжать снимать Твин Пикс дальше будет актом издевательства над зрителем!
    И я бы заранее предупредил желающих его смотреть, чтобы они морально приготовились к какому-нибудь дерьму в конце сериала по типу последних серий Твин Пикс или сериала Лост! Решив смотреть "это", просто знайте заранее, что это ничем не кончится.
    11:16
    10.01.2017
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