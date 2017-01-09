Фильм по игре Assassin's Creed потеснил "Викинга" в российском прокате

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Фильм "Кредо убийцы" по популярной компьютерной игре Assassin's Creed с Майклом Фассбендером в главной роли возглавил российский прокат со сборами в 617 миллионов рублей, сместив российский исторический блокбастер "Викинг" на вторую строчку, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.

Герой "Кредо убийцы" с помощью технологии пробуждения генетической памяти переживает приключения своего предка, который жил в Испании 15-го века. Он понимает, что происходит из секретного общества ассасинов, и получает невероятные знания и навыки, чтобы справиться с могущественной организацией тамплиеров в наши дни. Серия компьютерных игр Assassin"s Creed выпускается с 2007 года, за это время продано более 100 миллионов копий игры.

Историческая сага "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли после двух недель проката сместилась на вторую строчку, собрав за выходные 380,5 миллиона рублей, при этом общие сборы картины составили 1,215 миллиарда рублей. На третьей строчке – российский мультфильм "Три богатыря и морской царь" со сборами в 206,3 миллиона рублей за выходные и 660,8 миллиона рублей — за две недели.

Четвертую строку занял фильм "Монстр-траки", который собрал 148,2 миллиона рублей за первые выходные проката. Замыкает пятерку лидеров фантастический фильм с Дженифер Лоуренс и Крисом Праттом "Пассажиры". Его сборы составили 124,9 миллиона рублей за последние праздничные выходные и 908,1 миллиона рублей за три недели проката.