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Культура

Фильм по игре Assassin's Creed потеснил "Викинга" в российском прокате

11:2209.01.2017
(обновлено: 11:23 09.01.2017)
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Кадр из фильма Викинг. Архивное фото
© Дирекция Кино/Централ Партнершип (2016)

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Фильм "Кредо убийцы" по популярной компьютерной игре Assassin's Creed с Майклом Фассбендером в главной роли возглавил российский прокат со сборами в 617 миллионов рублей, сместив российский исторический блокбастер "Викинг" на вторую строчку, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.

Встреча президента РФ В. Путина со съёмочной группой фильма Викинг
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе со съемочной группой картины

Герой "Кредо убийцы" с помощью технологии пробуждения генетической памяти переживает приключения своего предка, который жил в Испании 15-го века. Он понимает, что происходит из секретного общества ассасинов, и получает невероятные знания и навыки, чтобы справиться с могущественной организацией тамплиеров в наши дни. Серия компьютерных игр Assassin"s Creed выпускается с 2007 года, за это время продано более 100 миллионов копий игры.

Кадр из фильма Викинг. Архивное фото
© Дирекция Кино/Централ Партнершип, 2016
Туристов в Крыму приглашают на места съемок "Викинга"
Историческая сага "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли после двух недель проката сместилась на вторую строчку, собрав за выходные 380,5 миллиона рублей, при этом общие сборы картины составили 1,215 миллиарда рублей. На третьей строчке – российский мультфильм "Три богатыря и морской царь" со сборами в 206,3 миллиона рублей за выходные и 660,8 миллиона рублей — за две недели.

Четвертую строку занял фильм "Монстр-траки", который собрал 148,2 миллиона рублей за первые выходные проката. Замыкает пятерку лидеров фантастический фильм с Дженифер Лоуренс и Крисом Праттом "Пассажиры". Его сборы составили 124,9 миллиона рублей за последние праздничные выходные и 908,1 миллиона рублей за три недели проката.

 

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Культура
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
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  • Исаев Александр
    Явно сказывается привычка наших людей, прежде всего, молодых, смотреть голливудские фильмы в жанрах научной фантастики и фэнтези. Но у "Викинга" неплохие сборы - хотя, видимо, производители надеялись на большие - ведь указанная в информации цифра, насколько помнится, равна бюджету фильма, а это означает, что фильму не удалось пока отбить затраченные на него деньги. Тем не менее, при множестве заимствований из голливудских блокбастеров - "Викинг" получился. Получился, даже несмотря на примитивную символику - вспомните начальные кадры, когда из заснеженного леса вырываются дикие всадники и заключительные кадры крещения при ярком летнем солнце.
    11:41
    09.01.2017
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  • Максим Сидоров
    все в кино
    11:46
    09.01.2017
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